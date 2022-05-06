Уилл Смит отправился на лечение после драки на "Оскаре"

Ранее актер покинул США.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американский актер Уилл Смит отправился на лечение после скандальной драки на "Оскаре-2022". Об этом пишет Entertainment Tonight.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает источник издания, 53-летний актер решил излечить свой разум и дух.

Впрочем, официальные представители Уилла Смита не прокомментировали эту информацию. Хотя Уилл Смит недавно уже покинул США и отправился в Индию.

После скандальной пощечины ведущему церемонии "Оскар" Крису Року карьера Уилла Смита пошла на убыль. Его исключили из Американской киноакадемии, разорвали ряд контрактов, а первый в жизни Смита "Оскар" под вопросом.

[ + – ] Жена Уилла Смита страдает от патологического выпадения волос Фото: willsmith

Напомним, Уилл Смит не оценил шутку комика Криса Рока о новой "прическе" его жены, поэтому вышел на сцену церемонии вручения "Оскара" и ударил ведущего вечера. Как известно, Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции (патологического выпадения волос), поэтому женщина несколько лет назад решила полностью избавиться от волос на голове.

Также Фокус писал о том, чем закончился громкий скандал на "Оскаре-2022".

Тем временем, Крис Рок готов прокомментировать публичное унижение со стороны Уилла Смита только при условии, что ему хорошо заплатят.