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Уилл Смит отправился на лечение после драки на "Оскаре"

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Фото: Getty Images | Уилл Смит

Ранее актер покинул США.

Американский актер Уилл Смит отправился на лечение после скандальной драки на "Оскаре-2022". Об этом пишет Entertainment Tonight.

Как сообщает источник издания, 53-летний актер решил излечить свой разум и дух.

Впрочем, официальные представители Уилла Смита не прокомментировали эту информацию. Хотя Уилл Смит недавно уже покинул США и отправился в Индию.

После скандальной пощечины ведущему церемонии "Оскар" Крису Року карьера Уилла Смита пошла на убыль. Его исключили из Американской киноакадемии, разорвали ряд контрактов, а первый в жизни Смита "Оскар" под вопросом.

Жена Уилла Смита страдает от патологического выпадения волос
Жена Уилла Смита страдает от патологического выпадения волос
Фото: willsmith

Напомним, Уилл Смит не оценил шутку комика Криса Рока о новой "прическе" его жены, поэтому вышел на сцену церемонии вручения "Оскара" и ударил ведущего вечера. Как известно, Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции (патологического выпадения волос), поэтому женщина несколько лет назад решила полностью избавиться от волос на голове.

Также Фокус писал о том, чем закончился громкий скандал на "Оскаре-2022".

Тем временем, Крис Рок готов прокомментировать публичное унижение со стороны Уилла Смита только при условии, что ему хорошо заплатят.