Уилл Смит и Крис Рок: чем закончился конфликт знаменитостей

Актер, получивший в 2022 году "Оскар", до сих пор не извинился за свой поступок.

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53-летний американский актер Уилл Смит, который оскандалился на церемонии вручения премии "Оскар", дав пощечину Крису Року за нелепую шутку в адрес его жены, до сих пор не извинился за случившееся, сообщает Page Six.

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Получивший заветную статуэтку за главную роль в фильме "Король Ричард" Смит сейчас находится в Индии, куда улетел работать над собой.

Однако многие голливудские инсайдеры скептически относятся к подобному поступку актера.

""Духовное путешествие" Уилла в Индию для занятий йогой и медитацией кажется циничным и нелепым, учитывая, что он не извинился лично перед миллионами людей, которых оскорбил его поступок. Никакое количество намасте этого не компенсирует", – говорят они в комментариях СМИ.

[ + – ] Уилл Смит на церемонии "Оскар 2022" Фото: Getty Images

Смит был замечен в частном аэропорту в Мумбаи через месяц после скандала. Он позировал с фанатами, а затем уехал в неизвестном направлении.

Он заявлял, что намерен всерьез заняться "путешествием внутрь себя":

"Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких. Изменения требуют времени, и я полон решимости работать над тем, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом".

Тем временем его жена Джада Пинкетт также много говорит о личном росте

"Семья Смитов сосредоточилась на глубоком исцелении. Когда придет время, мы поделимся некоторыми открытиями, касающимися нашего исцеления", – сообщила она.

Напомним, после того, как Уилл при всех ударил Криса, он отказался от членства в Академии кинематографических искусств. Смит больше не сможет ежегодно голосовать за номинированные на "Оскар" фильмы. Но при этом, если он снимется в кино, то его роли будут иметь право на номинацию.