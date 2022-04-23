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После скандала на "Оскаре". Уилл Смит покинул США

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Фото: Getty Images | Уилл Смит

После громкого инцидента карьера актера резко пошла вниз.

Американский актер Уилл Смит покинул Америку. Он был замечен в аэропорту индийского города Мумбаи. Об этом пишет Page Six.

Пока неизвестно, зачем 53-летний актер прилетел на частном джете в Индию.

Однако известно, что Уилл Смит фотографировался с местными поклонниками и находился в хорошем настроении, несмотря на недавний инцидент.

Уилл Смит прилетел в Индию

Это первое появление актера на публике после громкого скандала на "Оскаре 2022". Его жена Джада, которая и стала главной причиной публичной потасовки, после того выходила в свет без Смита.

Напомним, оскароносный актер Уилл Смит в прямом эфире кинопремии "Оскар 2022" вышел на сцену и дал пощечину ведущему Крису Року. Причина такого поведения знаменитости кроется в неудачной шутке комика в отношении жены Смита Джады Пинкетт-Смит, страдающей от патологического выпадения волос и полностью избавившейся от волос на голове.

Впоследствии Смит извинился за свой резкий поступок, однако громкость скандала лишила актера членства в Американской киноакадемии и ряда контрактов.