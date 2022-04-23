Після скандалу на "Оскарі". Вілл Сміт покинув США

Після гучного інциденту кар'єра актора різко пішла на спад.

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Американський актор Вілл Сміт покинув Америку. Його помітили в аеропорту індійського міста Мумбаї. Про це пише Page Six.

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Наразі невідомо, навіщо 53-річний актор прилетів на приватному джеті до Індії.

Проте відомо, що Вілл Сміт фотографувався з місцевими прихильниками та перебував у хорошому настрої, попри нещодавній інцидент.

[ + – ] Вілл Сміт прилетів до Індії

Це перша поява актора на публіці після гучного скандалу на "Оскарі 2022". Його дружина, яка і стала головною причиною публічної бійки, після того виходила у світ без Сміта.

Нагадаємо, оскароносний актор Вілл Сміт у прямому ефірі кінопремії "Оскар 2022" вийшов на сцену та дав ляпаса ведучому Крісу Року. Причина такої поведінки знаменитості криється в невдалому жарті коміка щодо дружини Сміта Джади Пінкетт-Сміт, яка страждає від патологічного випадіння волосся та повністю позбавилася волосся на голові.

Згодом Сміт попросив вибачення за свій різкий вчинок, проте гучність скандалу позбавила актора членства в Американській кіноакадемії та низки контрактів.