Вілл Сміт і Кріс Рок: чим закінчився конфлікт знаменитостей

Актор, який одержав у 2022 році "Оскар", досі не вибачився за свій вчинок.

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53-річний американський актор Вілл Сміт, який оскандалився на церемонії вручення премії "Оскар", давши ляпас Крісу Року за безглуздий жарт на адресу його дружини, досі не вибачився за те, що сталося, повідомляє Page Six.

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Сміт, який отримав заповітну статуетку за головну роль у фільмі "Король Річард", зараз перебуває в Індії, куди полетів працювати над собою.

Проте багато голлівудських інсайдерів скептично ставляться до подібного вчинку актора.

""Духовна подорож" Вілла в Індію для занять йогою і медитацією здається цинічною і безглуздою, враховуючи, що він не вибачився особисто перед мільйонами людей, яких образив його вчинок. Жодна кількість намасте цього не компенсує", — кажуть вони в коментарях ЗМІ.

[ + – ] Вілл Сміт на церемонії "Оскар 2022" Фото: Getty Images

Сміт був помічений у приватному аеропорту в Мумбаї за місяць після скандалу. Він позував із фанатами, а потім поїхав у невідомому напрямку.

Він заявляв, що має намір серйозно зайнятися "подорожжю всередину себе":

"Список тих, кого я образив, довгий і враховує Кріса, його сім'ю, багатьох моїх дорогих друзів і близьких. Зміни вимагають часу, і я сповнений рішучості працювати над тим, щоб ніколи більше не дозволити насильству взяти гору над розумом".

Тим часом його дружина Джада Пінкетт також багато говорить про особисте зростання.

"Сім'я Смітів зосередилася на глибокому зціленні. Коли настане час, ми поділимося деякими відкриттями, що стосуються нашого зцілення", — повідомила вона.

Нагадаємо, після того, як Вілл при всіх вдарив Кріса, він відмовився від членства в Академії кінематографічних мистецтв. Сміт більше не зможе щороку голосувати за номіновані на "Оскар" фільми. Але при цьому, якщо він зніметься в кіно, його ролі матимуть право на номінацію.