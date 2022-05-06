Вілл Сміт відправився на лікування після бійки на "Оскарі"

Раніше актор покинув США.

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Американський актор Вілл Сміт відправився на лікування після скандальної бійки на "Оскарі-2022". Про це пише Entertainment Tonight.

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Як повідомляє джерело видання, 53-річний актор вирішив вилікувати свій розум та дух.

Втім, офіційні представники Вілла Сміта не прокоментували цю інформацію. Хоча Вілл Сміт нещодавно уже покинув США та відправився до Індії.

Після скандального ляпаса ведучому церемонії "Оскар" Крісу Року кар'єра Вілла Сміта пішла на спад. Його виключили з Американської кіноакадемії, розірвали низку контрактів, а перший у житті Сміта "Оскар" під питанням.

[ + – ] Дружина Вілла Сміта страждає від патологічного випадіння волосся Фото: willsmith

Нагадаємо, Вілл Сміт не оцінив жарт коміка Кріса Рока про нову "зачіску" його дружини, тож вийшов на сцену церемонії вручення "Оскара" та дав ляпаса ведучому вечора. Як відомо, Джада Пінкетт-Сміт страждає від алопеції (патологічного випадіння волосся), тож жінка кілька років тому вирішила повністю позбутися волосся на голові.

Також Фокус писав про те, чим закінчився гучний скандал на "Оскарі-2022".

Тим часом Кріс Рок готовий прокоментувати публічне приниження зі сторони Вілла Сміта тільки за умови, що йому добре заплатять.