Жена Уилла Смита назвала "сложным" брак с актером

Знаменитость планирует выпустить мемуары о своей жизни.

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51-летняя американская актриса и ведущая Джада Пинкетт-Смит назвала сложным брак с Уиллом Смитом. Об этом пишет Page Six.

Соведущая "Red Table Talk" собирается опубликовать мемуары "Без ограничений" осенью 2023, в которых будет подробно рассказыватся о ее "сложном браке" с Уиллом Смитом и о других темах.

"Джада Пинкетт Смит описывает уроки, полученные во время тяжелого, но увлекательного путешествия – американских горок от глубин суицидальной депрессии до высот личного открытия и празднования настоящей женской силы", – говорится в заявлении издателя мемуаров.

В частности, в сообщении добавлено, что в фолианте жены скандального актера будут описаны ее "нетрадиционное воспитание в Балтиморе", дружба с покойным рэпером Тупаком Шакуром и роман со звездой "Fresh Prince of Bel-Air".

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит Фото: willsmith

"Во время кризиса в возрасте 40 лет Джада рассказывает о невыносимом выборе, который ей пришлось сделать, чтобы изменить свою жизнь во всех отношениях", — добавил издатель.

Мемуары 50-летней актрисы, вероятно, будут касаться ее борьбы с алопецией и шутки, которая стала причиной пощечины, которую увидели во всем мире на церемонии вручения премии "Оскар-2022". После этого мужа Джады Пинкетт-Смит лишили многих контрактов и исключили из Американской киноакадемии.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит Фото: Instagram willsmith

"Сегодняшняя ситуация мира состоит в том, что нам нужны оба. И мы все действительно нуждаемся друг в друге как никогда. А к тому времени мы с Уиллом продолжаем делать то, что делали в течение последних 28 лет", — призналась возлюбленная оскароносного актера.

Звездная пара поженились в 1997. От их союза подрастают двое детей — сын Джейден и дочь Уиллоу.

Напомним, после громкого скандала на "Оскаре-2022" Уилл Смит снова появится на широких экранах.

Также Фокус писал о выпуске мемуаров секс-символа 90-х Памелы Андерсон.