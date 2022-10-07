Дружина Вілла Сміта назвала "складним" шлюб з актором

Знаменитість планує випустити власні мемуари про своє життя та скандали в ньому.

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51-річна американська акторка та ведуча Джада Пінкетт-Сміт назвала складним шлюб з Віллом Смітом. Про це пише Page Six.

Співведуча "Red Table Talk" збирається опублікувати мемуари "Без обмежень" восени 2023, у яких детально розповідатиметься про її "складний шлюб" із Віллом Смітом та інші теми.

"Джада Пінкетт Сміт описує уроки, отримані під час важкої, але захопливої подорожі — американських гірок від глибин суїцидальної депресії до висот особистого відкриття та святкування справжньої жіночої сили", — йдеться в заяві видавця мемуарів.

Зокрема в повідомленні додано, що у фоліанті дружини скандального актора буде описано її "нетрадиційне виховання в Балтіморі", дружбу з покійним репером Тупаком Шакуром та роман із зіркою "Fresh Prince of Bel-Air".

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт та Вілл Сміт Фото: willsmith

"Під час кризи у віці 40 років Джада розповідає про нестерпний вибір, який їй довелося зробити, щоб змінити своє життя в усіх відношеннях", — додав видавець.

Мемуари 50-річної акторки, ймовірно, стосуватимуться її боротьби з алопецією та жарту, який став причиною ляпаса, який побачили у всьому світі на церемонії вручення премії "Оскар" у 2022. Після цього чоловіка Джади Пінкетт-Сміт позбавили багатьох контрактів та виключили з Американської кіноакадемії.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт та Вілл Сміт Фото: Instagram willsmith

"Сьогоднішній стан світу полягає в тому, що нам потрібні обидва. І ми всі насправді потребуємо одне одного як ніколи. А до того часу ми з Віллом продовжуємо робити те, що робили протягом останніх 28 років", — зізналася кохана оскароносного актора.

Зіркова пара одружилися у 1997. Від їхнього союзу підростають двоє дітей — син Джейден та донька Віллоу.

Нагадаємо, після гучного скандалу на "Оскарі-2022" Вілл Сміт знову з'явиться на широких екранах.

Також Фокус писав про випуск мемуарів секс-символу 90-х Памели Андерсон.