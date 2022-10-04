Вілл Сміт з'явиться у новому фільмі після скандалу на "Оскарі"

Про премію "Оскар" акторові потрібно забути щонайменше на 10 років.

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Компанія Apple Film анонсувала дату виходу в прокат фільму "Емансипація" з Віллом Смітом — 2 грудня 2022 року, повідомляє ВВС. Це дозволить картині номінуватись на премію "Оскар" за підсумками року. А ось Віллу Сміту про таку нагороду доведеться забути надовго, якщо не назавжди.

Нагадаємо, що в березні цього року на церемонії вручення премій "Оскар" Вілл Сміт оскандалився. Щойно отримавши (вперше!) заповітну статуетку за найкращу чоловічу роль року (фільм "Король Річард", в якому він зіграв батька знаменитих сестер-тенісисток Серени та Вінус Вільямс), актор вдарив ведучого церемонії Кріса Рока. Відомий комік пожартував над дружини Сміта, і Вілла це розлютило. І хоча пізніше актор вибачився перед Крісом за свою витівку, це не врятувало його від суворих санкцій з боку Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка є засновником щорічної премії "Оскар" за досягнення на великому екрані.

[ + – ] Вілл Сміт щойно дав по обличчю ведучому церемонії вручення "Оскарів" Фото: Getty Images

Зокрема, у найближчі 10 років Вілл Сміт не номінуватиметься на індивідуальні премії "Оскар". Це покарання не поширюватиметься на фільми за його участю. Щоправда, нещодавно в Голлівуді ширилася чутка, що дискваліфікацію Сміта зможуть скоротити до семи, а то й до п'яти років. Окрім того, актора виключили з учасників клубу Академії кіномистецтв — на невизначений термін. І хоча зворушливе публічне вибачення (зі сльозами на очах) Вілла перед членами Академії заслуговувало на окремий "Оскар", дисциплінарні санкції щодо актора залишили чинними. Через цей інцидент компанія Apple Film навіть хотіла перенести реліз фільму "Емансипація" на 2023 рік, щоб не дражнити громадськість, що бурхливо обговорювала витівку Сміта. Але зрештою вирішили показати фільм цього року, щоб він міг бути номінований на премію "Оскар" за підсумками 2022 кінороку.

[ + – ] Вілл Сміт зіграє легендарного раба Гордона

Що ж до нової картини з Віллом Смітом, то сюжетна лінія "Емансипації" заснована на реальних подіях. У центрі історії — раб-афроамериканець, котрий втік, Гордон (його і зіграє Сміт), який у березні 1863 року втік із плантації в Луїзіані. Пройшовши довгий шлях, він приєднався до армії Півночі, що воювала з жителями півдня за скасування рабства. Саме фото спини Гордона, усієї в полосах від батогів наглядачів, почало використовуватися противниками рабства з пропагандистською метою. Та й взагалі, увійшло в історію як найвідоміше фото раба періоду Громадянської війни у США.

Фокус уже інформував читачів про те, що Вілл Сміт анонсував своє повернення до професії після гучного скандалу на "Оскарі".

Також Фокус докладно писав про скандал у прямому ефірі, за яким стежили мільйони людей у всьому світі.