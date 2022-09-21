Вілл Сміт анонсував своє повернення до професії після гучного скандалу на "Оскарі"

Актор поки що не дав остаточної згоди на зйомки, але вже працює над сценарієм стрічки.

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53-річний оскароносний американський актор Вілл Сміт, найімовірніше, зіграє головну роль і спродюсує фільм Paramount Pictures "Блиск" (Brilliance). Про намір знаменитості повернутися в професію через пів року після інциденту на 94-й церемонії вручення премії "Оскар" повідомляє Deadline.

"Блиск" — повнометражний дебют режисерки Шармін Обейд-Чіной. Це адаптація однойменного роману Маркуса Сакі. Співавтором сценарію разом зі Смітом став Аківа Голдсман, на рахунку якого такі фільми як "Я, робот" (2004 р.), "Я легенда" (2007 р.) і "Хенкок" (2008 р.).

Сюжет розповідає про один відсоток населення, яке з 1980 року народжується з екстраординарними здібностями. Сміт може зіграти головного героя фільму, федерального агента Ніка Купера, найкращого співробітника Департаменту аналізу та реагування, який використав свої здібності для відстеження терористів. Згідно із синопсисом, коли він зіткнеться зі своєю найнебезпечнішою ціллю, геніальним хлопцем, який прагне руйнування, Куперу "доведеться зруйнувати все, у що він вірить, і зрадити собі подібних".

Сміт продюсуватиме Brilliance через свою компанію Westbrook Studios разом зі співпрезидентом Джоном Моне та продюсером Раяном Шимазакі.

За інформацією таблоїду, наразі Сміт ще остаточно не підтвердив, що зніматиметься.

Говорячи про повернення Сміта в професію, додамо, що його раніше помітили на зйомках документального серіалу National Geographic і Disney+ "Ласкаво просимо на Землю" в Еквадорі на початку цього місяця. Крім того, його бачили в Занзібарі разом із дружиною Джадою Пінкетт, де вони працювали над проєктами в районній лікарні в Багамойо.

Крім того, фільм Сміта для Apple TV+ "Емансипація", зйомки якого завершилися наприкінці 2021 року, за чутками, вийде на початку грудня.

Як відомо, після гучного скандалу на врученні найпрестижнішої кінопремії "Оскар-2022" від співпраці з Віллом Смітом відмовилася низка компаній, контракти з голлівудським актором були розірвані, а сам він зник із публічного простору на деякий час.

Нагадаємо, Вілл Сміт порушив мовчання за кілька місяців після бійки на "Оскарі-2022".

Також Фокус докладно писав про скандал у прямому ефірі, за яким стежили мільйони людей у всьому світі.