Уилл Смит анонсировал свое возвращение в профессию после громкого скандала на "Оскаре"

Актер пока не дал окончательного согласия на съемки, но уже работает над сценарием картины.

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53-летний оскароносный американский актер Уилл Смит, вероятнее всего, сыграет главную роль и спродюсирует фильм Paramount Pictures "Блеск" ("Brilliance"). О намерении знаменитости вернуться в профессию спустя полгода после инцидента на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" сообщает Deadline.

"Блеск" – полнометражный дебют режиссера Шармин Обейд-Чиной. Это адаптация одноименного романа Маркуса Саки. Соавтором сценария вместе со Смитом стал Акива Голдсман, на счету которого такие фильмы как "Я, робот" (2004 г.), "Я легенда" (2007 г.) и "Хэнкок" (2008 г.).

Сюжет рассказывает об одном проценте населения, которое с 1980 года рождается с экстраординарными способностями. Смит может сыграть главного героя фильма, федерального агента Ника Купера, лучшего сотрудника Департамента анализа и реагирования, который использовал свои способности для выслеживания террористов. Согласно синопсису, когда он столкнется со своей самой опасной целью, гениальным парнем, жаждущим разрушения, Куперу "придется разрушить все, во что он верит, и предать себе подобных".

Смит будет продюсировать Brilliance через свою компанию Westbrook Studios вместе с сопрезидентом Джоном Моне и продюсером Райаном Шимазаки.

По информации таблоида, на данный момент Смит еще окончательно не подтвердил, что будет сниматься.

Говоря о возвращении Смита в профессию, добавим, что его ранее заметили на съемках предстоящего документального сериала National Geographic и Disney+ "Добро пожаловать на Землю" в Эквадоре в начале этого месяца. Кроме того, его видели в Занзибаре вместе с женой, Джадой Пинкетт, где они работали над проектами в районной больнице в Багамойо.

Кроме того, фильм Смита для Apple TV+ "Эмансипация", съемки которого завершились в конце 2021 года, по слухам, выйдет в начале декабря.

Как известно, после громкого скандала на вручении самой престижной кинопремии "Оскар-2022" от сотрудничества с Уиллом Смитом отказался ряд компаний, контракты с голливудским актером были разорваны, а сам он исчез из публичного пространства на некоторое время.

Напомним, Уилл Смит нарушил молчание спустя несколько месяцев после драки на "Оскаре-2022".

Также Фокус подробно писал о скандале в прямом эфире, за которым следили миллионы людей по всему миру.