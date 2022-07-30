Уилл Смитт нарушил молчание через четыре месяца после скандала на "Оскаре" (видео)

По мнению поклонников, видео с извинениями – попытка Смита реабилитироваться в глазах публики и вернуться в профессию.

53-летний американский актер Уилл Смит, пропавший из поля зрения публики на четыре месяца, записал новое видео, в котором извинился перед комиком Крисом Роком за пощечину на церемонии "Оскар", а также перед своими поклонниками. Запись он разместил на своей странице в Instagram, а также на YouTube-канале..

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По его словам, он хотил поговорить с Роком лично, однако тот ответил отказом, заявив, что не готов к беседе. Поэтому формат видеообращения Уилл счел оптимальным в сложившейся ситуации.

Оскароносный актер отметил, что ни одна часть его не считает, что в тот момент его поведение было правильным

"Я глубоко раскаиваюсь. Я пытаюсь раскаяться, не стыдясь себя. Я человек, и я совершил ошибку… Крис, я извиняюсь перед тобой. Мое поведение было неприемлемым. И я здесь, когда ты будешь готов поговорить", – подчеркнул Смит, заодно извинившись и перед его матерью, своей семьей и всеми, кого оскорбил его поступок.

Актер также объяснил, почему не извинился перед Крисом в тот же вечер:

"К тому моменту я был в тумане. Все было нечетко".

Из видео зрители узнали, что Уилл несколько месяцев ходил на терапию, а также смог в полной мере осознать свое поведение.

"Мне психологически и эмоционально больно осознавать, что я не оправдал представления людей обо мне. Разочаровывать людей – моя главная травма. Я ненавижу, когда подвожу людей", – заверил актер.

Напомним, инцидент с пощечиной произошел в марте на церемонии награждения премией "Оскар". Комик Крис Рок пошутил насчет лысой головы жены Уила Смитта, Джады, которая страдает алопецией (облысением). В шутке Рока о Пинкетт Смит есть отсылка к фильму 1997 года "G.I. Джейн", в котором актриса Деми Мур побрила голову. Было неясно, знал ли Рок о том, что у нее заболевание, вызывающее выпадение волос.

Уилл вышел на сцену и дал пощечину Крису, после чего вернулся в зрительный зал. Уже вскоре он снова встал со своего места, чтобы получить заветный "Оскар" за роль отца теннисисток Серены и Венус Уильямс в картине "Король Ричард".

Поступок актера вызвал серьезный скандал и массовые обсуждения его мотивации, а сам Смит улетел в Индию. Как предположили фанаты, он это сделал для того, чтобы побыть наедине с собой и посвятить время осознанию и медитациям. В апреле Смит ушел из Академии кинематографических искусств и наук, группы, присуждающей "Оскар", и организация запретила ему присутствовать на церемонии в течение 10 лет.

То, что Уилл попросил прощения у Рока в такой форме, записав видео, может говорить о том, что подобным образом один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда хочет избежать "культуры отмены" и снова вернуться в профессию.