Вілл Смітт порушив мовчання через чотири місяці після скандалу на "Оскарі" (відео)

На думку шанувальників, відео з вибаченнями — спроба Сміта реабілітуватися в очах публіки та повернутися до професії.

53-річний американський актор Вілл Сміт, який зник із поля зору публіки на чотири місяці, записав нове відео, в якому вибачився перед коміком Крісом Роком за ляпас на церемонії "Оскар", а також перед своїми шанувальниками. Запис він розмістив на своїй сторінці в Instagram, а також на YouTube-каналі.

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За його словами, він хотів поговорити з Роком особисто, проте той відповів відмовою, заявивши, що не готовий до розмови. Тому формат відеозвернення Вілл вважав оптимальним у ситуації, що склалася.

Оскароносний актор зазначив, що жодна частина його не вважає, що на той момент його поведінка була правильною

"Я глибоко каюсь. Я намагаюся розкаятися, не соромлячи себе. Я людина, і я зробив помилку… Крісе, я вибачаюся перед тобою. Моя поведінка була неприйнятною. І я тут, коли ти будеш готовий поговорити", — підкреслив Сміт, заодно вибачившись і перед його матір'ю, своєю сім'єю та всіма, кого образив його вчинок.

Актор також пояснив, чому не вибачився перед Крісом того ж вечора:

"До того моменту я був у тумані. Все було нечітко".

Із відео глядачі дізналися, що Вілл кілька місяців ходив на терапію, а також зміг повною мірою усвідомити свою поведінку.

"Мені психологічно й емоційно боляче усвідомлювати, що я не виправдав уявлення людей про мене. Розчаровувати людей — моя головна травма. Я ненавиджу, коли підводжу людей", — запевнив актор.

Нагадаємо, інцидент із ляпасом стався в березні на церемонії нагородження премією "Оскар". Комік Кріс Рок пожартував щодо лисої голови дружини Вілла Смітта, Джади, яка страждає на алопецію (облисіння). У жарті Рока про Пінкетт Сміт є посилання на фільм 1997 року "Солдат Джейн", у якому акторка Демі Мур поголила голову. Було незрозуміло, чи знав Рок про те, що в неї захворювання, що викликає випадання волосся.

Вілл вийшов на сцену й дав ляпас Крісу, після чого повернувся в зал для глядачів. Уже незабаром він знову підвівся зі свого місця, щоб отримати заповітний "Оскар" за роль батька тенісисток Серени та Венус Вільямс у стрічці "Король Річард".

Учинок актора викликав серйозний скандал і масові обговорення його мотивації, а сам Сміт полетів в Індію. Як припустили фанати, він це зробив для того, щоб побути наодинці із собою та присвятити час усвідомленню та медитаціям. У квітні Сміт пішов із Академії кінематографічних мистецтв і наук, групи, що присуджує "Оскар", і організація заборонила йому бути присутнім на церемонії протягом 10 років.

Те, що Вілл вибачився перед Роком в такій формі, записавши відео, може говорити про те, що подібним чином один із найоплачуваніших акторів Голлівуду хоче уникнути "культури скасування" та знову повернутися до професії.