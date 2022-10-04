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Стиль жизни

Уилл Смит появится в новом фильме после скандала на "Оскаре"

Уилл Смит
Фото: Getty Images | Уилл Смит

О премии "Оскар" актеру нужно забыть минимум на 10 лет

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Компания Apple Film анонсировала дату выхода в прокат фильма "Эмансипация" с Уиллом Смитом – 2 декабря 2022 года, сообщает BBC. Это позволит картине номинироваться на премию "Оскар" по итогам года. А вот Уиллу Смиту о такой награде придется забыть надолго, если не навсегда.

Напомним, что в марте этого года на церемонии вручения премий "Оскар" Уилл Смит оскандалился. Едва получив (впервые!) заветную статуэтку за лучшую мужскую роль года (фильм "Король Ричард", в котором он сыграл отца знаменитых сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс), актер ударил ведущего церемонии Криса Рока. Известный комик подшутил над женой Смита, и Уилла это взбесило. И хотя позднее актер извинился перед Крисом за свою выходку, это не спасло его от суровых санкций со стороны Американской академии кинематографических искусств и наук, которая и является учредителем ежегодной премии "Оскар" за достижения на большом экране.

Уилл Смит скандал 2022 фото Fullscreen
Уилл Смит только что дал по лицу ведущему церемонии вручения "Оскаров"
Фото: Getty Images

В частности, в ближайшие 10 лет Уилл Смит не будет номинироваться на индивидуальные премии "Оскар". Это наказание не будет распространяться на фильмы с его участием. Правда, недавно в Голливуде прошел слушок, что дисквалификацию Смита смогут сократить до семи, а то и до пяти лет. Кроме того, актера исключили из участников клуба Академии киноискусств – на неопределенный срок. И хотя трогательное публичное извинение (со слезами в глазах) Уилла перед членами Академии заслуживало отдельного "Оскара", дисциплинарные санкции в отношении актера оставили в силе. Из-за этого инцидента компания Apple Film даже хотела перенести релиз фильма "Эмансипация" на 2023 год, чтобы не дразнить общественность, бурно обсуждавшую выходку Смита. Но в итоге решили показать фильм в этом году, чтобы он мог быть номинирован на премию "Оскар" по итогам 2022 киногода.

Уилл Смит сыграет легендарного раба Гордона Fullscreen
Уилл Смит сыграет легендарного раба Гордона

Что же касается новой картины с Уиллом Смитом, то сюжетная линия "Эмансипации" основана на реальных событиях. В центре истории – беглый раб-афроамериканец Гордон (его и сыграет Смит), который в марте 1863 года сбежал с плантации в Луизиане. Проделав долгий путь, он присоединился к армии Севера, воевавшей с южанами за отмену рабства. Именно фотография спины Гордона, исполосованной плетями надсмотрщиков, стала использоваться противниками рабства в пропагандистских целях. Да и вообще, вошло в историю как самое известное фото раба периода Гражданской войны в США.

Фокус уже информировал читателей о том, что Уилл Смит анонсировал свое возвращение в профессию после громкого скандала на "Оскаре"

Также Фокус подробно писал о скандале в прямом эфире, за которым следили миллионы людей по всему миру.