Уилл Смит появится в новом фильме после скандала на "Оскаре"

О премии "Оскар" актеру нужно забыть минимум на 10 лет

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Компания Apple Film анонсировала дату выхода в прокат фильма "Эмансипация" с Уиллом Смитом – 2 декабря 2022 года, сообщает BBC. Это позволит картине номинироваться на премию "Оскар" по итогам года. А вот Уиллу Смиту о такой награде придется забыть надолго, если не навсегда.

Напомним, что в марте этого года на церемонии вручения премий "Оскар" Уилл Смит оскандалился. Едва получив (впервые!) заветную статуэтку за лучшую мужскую роль года (фильм "Король Ричард", в котором он сыграл отца знаменитых сестер-теннисисток Серены и Винус Уильямс), актер ударил ведущего церемонии Криса Рока. Известный комик подшутил над женой Смита, и Уилла это взбесило. И хотя позднее актер извинился перед Крисом за свою выходку, это не спасло его от суровых санкций со стороны Американской академии кинематографических искусств и наук, которая и является учредителем ежегодной премии "Оскар" за достижения на большом экране.

[ + – ] Уилл Смит только что дал по лицу ведущему церемонии вручения "Оскаров" Фото: Getty Images

В частности, в ближайшие 10 лет Уилл Смит не будет номинироваться на индивидуальные премии "Оскар". Это наказание не будет распространяться на фильмы с его участием. Правда, недавно в Голливуде прошел слушок, что дисквалификацию Смита смогут сократить до семи, а то и до пяти лет. Кроме того, актера исключили из участников клуба Академии киноискусств – на неопределенный срок. И хотя трогательное публичное извинение (со слезами в глазах) Уилла перед членами Академии заслуживало отдельного "Оскара", дисциплинарные санкции в отношении актера оставили в силе. Из-за этого инцидента компания Apple Film даже хотела перенести релиз фильма "Эмансипация" на 2023 год, чтобы не дразнить общественность, бурно обсуждавшую выходку Смита. Но в итоге решили показать фильм в этом году, чтобы он мог быть номинирован на премию "Оскар" по итогам 2022 киногода.

[ + – ] Уилл Смит сыграет легендарного раба Гордона

Что же касается новой картины с Уиллом Смитом, то сюжетная линия "Эмансипации" основана на реальных событиях. В центре истории – беглый раб-афроамериканец Гордон (его и сыграет Смит), который в марте 1863 года сбежал с плантации в Луизиане. Проделав долгий путь, он присоединился к армии Севера, воевавшей с южанами за отмену рабства. Именно фотография спины Гордона, исполосованной плетями надсмотрщиков, стала использоваться противниками рабства в пропагандистских целях. Да и вообще, вошло в историю как самое известное фото раба периода Гражданской войны в США.

Фокус уже информировал читателей о том, что Уилл Смит анонсировал свое возвращение в профессию после громкого скандала на "Оскаре"

Также Фокус подробно писал о скандале в прямом эфире, за которым следили миллионы людей по всему миру.