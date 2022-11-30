Вілл Сміт відповів фанатам, які не хочуть дивитися його фільми

Після гучного скандалу актор повертається у велике кіно.

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54-річний американський актор Вілл Сміт розповів, як відреагував на небажання фанатів дивитися його фільми.

На запитання ведучого шоу про те, що деякі люди вважають, що їм буде важко дивитися фільм після інциденту на "Оскарі-2022", Сміт відповів: "Сподіваюся, що важливість історії та Пітера (герой фільму — Прим. ред.) вища від почуттів та емоцій", — зазначив американський актор.

Зокрема Сміт назвав період після вручення престижною кінопремії "важким" і закликав глядачів "не карати" решту акторів та знімальну групу, які працювали над проєктом.

Також у новому інтерв'ю оскароносний актор детально розповів про свій майбутній фільм "Звільнення", прем'єра якого відбудеться 9 грудня 2022.

Зазначимо, що під час вручення премії "Оскар-2022" Вілл Сміт вийшов на сцену та вдарив ведучого Кріса Рока за невдалий жарт щодо його дружини, яка страждає від патологічного випадіння волосся. Після цього актора виключили з Американської кіноакадемії та розірвали низку контрактів на співпрацю.

Нагадаємо, дружина Вілла Сміта назвала складним шлюб з американським актором.

Також Фокус писав про повернення Вілла Сміта у велике кіно після скандалу на "Оскарі-2022".