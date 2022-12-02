Вілл Сміт вийшов у світ з родиною після скандалу на "Оскарі" (фото)
Актор тривалий час уникав уваги громадськості та папараці.
54-річний американський актор Вілл Сміт уперше вийшов у світ зі своєю родиною після скандалу на "Оскарі-2022". Про це пише Тoday.
Зірка екранів відвідав з дружиною та дітьми прем'єру свого нового фільму "Емансипація" у Лос-Анджелесі. На червону доріжку Вілл Сміт вийшов у коричневому костюмі-трійці, білій сорочці та чорних туфлях.
Тим часом дружина актора Джада Пінкетт-Сміт позувала фотографам у білій оверсайз сукні та з численними прикрасами. Із зірковим подружжям на публіку вийшли троє дітей Сміта — його син Трей та спільні діти Джейден та Віллоу.
У квітні 2022 Вілл Сміт під час церемонії нагородження престижною кінопремією "Оскар" вийшов на сцену та публічно вдарив ведучого вечора Кріса Рока, оскільки той невдало пожартував про "зачіску" Джади Пінкетт-Сміт, яка страждає від патологічного випадіння волосся.
Після цього з актором перестала співпрацювати низка компаній, його виключили з Американської кіноакадемії, а сам Сміт відправився на лікування за кордон.
Нагадаємо, Вілл Сміт повернувся на широкі екрани після гучного скандалу.
Також Фокус писав про реакцію Вілла Сміта на небажання фанатів дивитися його фільми після скандалу на "Оскарі".