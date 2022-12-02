Вілл Сміт вийшов у світ з родиною після скандалу на "Оскарі" (фото)

Актор тривалий час уникав уваги громадськості та папараці.

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54-річний американський актор Вілл Сміт уперше вийшов у світ зі своєю родиною після скандалу на "Оскарі-2022". Про це пише Тoday.

Зірка екранів відвідав з дружиною та дітьми прем'єру свого нового фільму "Емансипація" у Лос-Анджелесі. На червону доріжку Вілл Сміт вийшов у коричневому костюмі-трійці, білій сорочці та чорних туфлях.

Тим часом дружина актора Джада Пінкетт-Сміт позувала фотографам у білій оверсайз сукні та з численними прикрасами. Із зірковим подружжям на публіку вийшли троє дітей Сміта — його син Трей та спільні діти Джейден та Віллоу.

[ + – ] Вілл Сміт з родиною Фото: Getty Images

У квітні 2022 Вілл Сміт під час церемонії нагородження престижною кінопремією "Оскар" вийшов на сцену та публічно вдарив ведучого вечора Кріса Рока, оскільки той невдало пожартував про "зачіску" Джади Пінкетт-Сміт, яка страждає від патологічного випадіння волосся.

Після цього з актором перестала співпрацювати низка компаній, його виключили з Американської кіноакадемії, а сам Сміт відправився на лікування за кордон.

[ + – ] Вілл Сміт вдарив Кріса Рока Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вілл Сміт повернувся на широкі екрани після гучного скандалу.

Також Фокус писав про реакцію Вілла Сміта на небажання фанатів дивитися його фільми після скандалу на "Оскарі".