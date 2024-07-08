55-річний Вілл Сміт знову стане батьком: деталі, — ЗМІ

Оскароносний актор та Джада Пінкетт досі перебувають в офіційному шлюбі, проте розірвали романтичні стосунки кілька років тому. Зірки говорили, що вони перебувають у процесі "зцілення".

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55-річний американський актор Вілл Сміт та його дружина Джада, 52, втретє стануть батьками. Про це пише Ace Showbiz.

Знаменитості, які давно не разом, проте досі офіційно одружені, звернулися до сурогатної матері, очікуючи на поповнення в родині.

"У Вілла і Джади народиться ще одна дитина від сурогатної матері", — розповідає джерело.

Поки подружжя не коментувало домислів у мережі.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Getty Images

У 1997 році Вілл уклав шлюб з Джадою, яка народила йому двох спадкоємців — доньку Віллоу та сина Джейдена. Попри те, що пара досі перебуває в офіційному шлюбі та не планує розлучатися, ще у 2016 році вони закінчили романтичні стосунки, про що стало відомо лише нещодавно.

До того ж, у 2022 році після жарту Кріса Рока на церемонії "Оскар" про відсутність волосся на голові Джади Вілл вийшов на сцену та дав ляпаса коміку, після чого з ним розірвали низку контрактів.

"Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб повернути наші стосунки, так, повернути наші стосунки разом… знову до шлюбу", — зазначала дружина Вілла Сміта.

Вілл Сміт з родиною Фото: Getty Images

До цього Сміт був одружений із Шері Зампіно. Вона народила актору сина Трея. Тому, якщо чутки підтвердяться, Вілл стане батьком вчетверте.

Нагадаємо, Джада Пінкетт та Вілл Сміт перебувають у процесі "зцілення".

Також Фокус писав про нову ймовірну дівчину Вілла Сміта.