55-летний Уилл Смит снова станет отцом: детали, — СМИ

Оскароносный актер и Джада Пинкетт до сих пор находятся в официальном браке, однако разорвали романтические отношения несколько лет назад. Звезды говорили, что они находятся в процессе "исцеления".

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55-летний американский актер Уилл Смит и его жена Джада, 52, в третий раз станут родителями. Об этом пишет Ace Showbiz.

Знаменитости, которые давно не вместе, однако до сих пор официально женаты, обратились к суррогатной матери, ожидая пополнения в семье.

"У Уилла и Джады родится еще один ребенок от суррогатной матери", — рассказывает источник.

Пока супруги не комментировали домыслы в сети.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Getty Images

В 1997 году Уилл заключил брак с Джадой, которая родила ему двух наследников — дочь Уиллоу и сына Джейдена. Несмотря на то, что пара до сих пор находится в официальном браке и не планирует разводиться, еще в 2016 году они закончили романтические отношения, о чем стало известно лишь недавно.

К тому же, в 2022 году после шутки Криса Рока на церемонии "Оскар" об отсутствии волос на голове Джады Уилл вышел на сцену и дал пощечину комику, после чего с ним разорвали ряд контрактов.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы вернуть наши отношения, да, вернуть наши отношения вместе... снова к браку", — отмечала жена Уилла Смита.

Уилл Смит с семьей Фото: Getty Images

До этого Смит был женат на Шери Зампино. Она родила актеру сына Трея. Поэтому, если слухи подтвердятся, Уилл станет отцом в четвертый раз.

Напомним, Джада Пинкетт и Уилл Смит находятся в процессе "исцеления".

Также Фокус писал о новой вероятной девушке Уилла Смита.