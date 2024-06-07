Двійник Джади: Вілл Сміт спровокував чутки про новий роман (фото)

Актор одружений з Джадою Пінкетт з 1997 року. Пара розсталася у 2016, проте офіційного розлучення досі не оформлювала.

Американський актор Вілл Сміт спровокував чутки про новий роман. Про це пише Daily Mail.

Оскароносного актора супроводжувала "двійник" дружини Джади Пінкетт на прем’єрі його нового бойовика "Погані хлопці: Усе або нічого" в Маямі.

Напередодні невідому жінку, яку також бачили зі Смітом на Miami Art Basel у грудні 2023 року, помітили в кінотеатрі Silver Spot як частину оточення актора.

Супутниця Вілла, яка також має поголену голову, як у його дружини, була одягнена в прозору сукню в підлогу з леопардовим принтом. Жінка була на чорних підборах і носила шкіряну сумку.

Нова ймовірна дівчина Вілла Сміта

Натомість батько трьох дітей пройшов по червоній доріжці зі своїм колегою по фільму Мартіном Лоуренсом. Дружина та діти Вілла Сміта не були присутні на прем’єрі в Маямі, але приєдналися до нього в Лос-Анджелесі кілька днів тому.

Джада та Вілл розійшлися ще у 2016 році. Вони не оформлювали розлучення, проте припинили романтичні стосунки. Ще через певний час акторка зізналася, що вони перебувають у процесі "зцілення". А на церемонії "Оскар-2022" актор навіть вдарив ведучого Кріса Рока після жартів про його дружину, яка страждає від випадіння волосся.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт одружилися у 1997 році. Зіркова пара стала батьками двох спільних дітей — сина Джейдена та доньки Віллоу.

Вілл Сміт з дружиною Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вілл Сміт запускає авторський подкаст.

Також Фокус писав про реакцію дітей Вілла Сміта та його дружини на новини про розрив пари.