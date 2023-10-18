Діти Вілла Сміта відреагували на новини про розставання батьків

У своїх мемуарах Джада Пінкетт-Сміт зізналася, що з 2016 року не перебуває в романтичних стосунках з чоловіком.

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Діти Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт відреагували на новини про розставання своїх батьків. Про це пише Entertainment Tonight.

Віллоу Сміт і Джейден Сміт хочуть приватного життя для своїх зіркових батьків.

Спадкоємці акторського подружжя, як повідомляється, "почуваються погано" через свого тата Вілла Сміта, оскільки Джада Пінкетт-Сміт продовжує робити викриття про їхній шлюб, рекламуючи свої мемуари "Гідно".

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Вілл Сміт таємно розійшовся з дружиною сім років тому

"Вони знають, що останнім часом він пройшов через багато, і це не допомагає", — розповіло джерело про "всі останні заголовки" про таємне розставання пари.

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Вілл Сміт з дружиною Фото: Getty Images

"Вони хочуть, щоб деякі приватні справи їхньої сім’ї залишалися приватними", — заявив інсайдер, стверджуючи, що 55-річний Вілл "намагався бути зайнятим", "тусуючи зі своїми хорошими друзями та дітьми".

Джерело додало: "Він намагається, щоб на нього не впливав зовнішній шум. Вілл любить Джаду і відчуває, що він завжди її підтримував і завжди буде це робити. Він намагався бути підтримкою, а також піклувався про себе".

Вілл, який також є батьком сина Трея Сміта, одружений з Джадою з грудня 1997 року. 52-річна акторка розповіла напередодні, що вони провели роки, живучи окремо, втім, офіційного розлучення наразі не було.

Вілл Сміт з дітьми Фото: Instagram willsmith

Нагадаємо, що наразі відбувається між Джадою Пінкетт-Сміт та її чоловіком.

Також Фокус писав про реакцію Вілла Сміта на викриття про їхнє розставання з Джадою.