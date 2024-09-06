Женщина после работы на OnlyFans "открылась" Иисусу и раскрыла тайны индустрии (фото)

Австралийка Виктория Синис считала, что OnlyFans просто помогает женщинам зарабатывать и они контролируют контент. Но осознала, что ошибалась и теперь помогает жертвам сексуальной эксплуатации.

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Бывшая рекрутер OnlyFans рассказала об ужасных требованиях, которые она получала от мужчин. И о том, что она узнала об изнанке мира онлайн-эротики. Начиная работать в индустрии, австралийка Виктория Синис была уверена, что все довольно невинно, но в итоге требования клиентов стали настолько тревожными, что она полностью изменила свою жизнь, приняла христианство и стала помогать жертвам сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Daily Mail.

Виктория Синис до OnlyFans работала в маркетинге, на должность рекрутера в 2022 году ее порекомендовал друг. Роль Виктории заключалась в наборе женщин для OnlyFans.

Поначалу она считала, что большинство женщин на сайте — выходцы из бедных семей, и поскольку они хорошо зарабатывают, то, несомненно, должны быть счастливы и делать что-то позитивное в своей жизни, но ее ждало горькое разочарование.

Виктория Синис рассказала про ужасные секреты OnlyFans

Когда Виктории удалось заглянуть за кулисы онлайн-мира, она быстро узнала его неприглядную правду. Рекрутер OnlyFans откровенно призналась в ужасных требованиях, которые она получала от мужчин и которые побудили ее изменить свою личную жизнь.

Сейчас Виктория является основателем Creating Gems — организации, которая помогает женщинам преодолевать общественные ожидания и выступает против сексуальной эксплуатации.

Она открыто заявила, что некоторые считают платформу расширяющей возможности женщин, поскольку она позволяет им в некоторой степени контролировать контент, который они публикуют для своих ежемесячных подписчиков, но здесь есть одна загвоздка.

Виктория Синис

Виктория отметила, что когда женщина-пользователь OnlyFans достигает определенного уровня на сайте, она теряет контроль над взаимодействием со своими подписчиками, и в дело вступает агентство.

Агентство становится своего рода посредником между женщинами и мужчинами и поручает подрядчикам выдавать себя за женщин и общаться с ее подписчиками.

Бренд просит ее публиковать провокационный контент в социальных сетях, чтобы она могла лучше продвигать себя на OnlyFans.

Агентство также использует социальные сети для вербовки, находя женщин, которые публикуют скандальные фотографии.

Поскольку OnlyFans — это конкурентная платформа, многим женщинам неизбежно приходится из-за подписчиков публиковать контент, выходящий за рамки их комфорта, чтобы заработать достаточно денег и выжить.

Виктория рассказала, что в таких агентствах, как ее, действуют многоуровневые системы.

Она объяснила, что на первом уровне женщины позируют в купальниках. Второй уровень — это женщины, подразумевающие наготу в своем контенте, а третий уровень — полная нагота.

Чем выше уровень пользовательницы OnlyFans, тем провокационнее должен быть контент, что подразумевает больше подписчиков и выше выплаты.

Виктория призналась, что ей противна функция пользовательских запросов, которая позволяла подписчикам запрашивать у женщин определенный сексуальный контент.

Она рассказала, что некоторые из тревожных просьб включали просьбы мужчин к женщинам писать на их телах нецензурные и оскорбительные слова, или имя подписчика. Другие требовали, чтобы женщина себя связывала. Один из подписчиков-мужчин заплатил за то, чтобы женщина надела определенную обувь, надула воздушные шары до оговоренного размера, а затем растоптала их. Другой подписчик попросил показать женщину, висящую на выступе, в то время как другой наступил ей на пальцы.

Виктория призналась, что чем конкретнее был запрос, тем больше ее беспокоила эта отрасль. Она посчитала, что хотя сценарии и были фальшивыми, подписчику могло не хватить полученного видео и он мог захотеть воплотить их в реальность. Виктория отметила, что OnlyFans часто подпитывает больные фантазии клиентов.

Такая извращенная психология ее не устраивала, так что она вернулась в церковь, в которую ходила в детстве и уволилась из OnlyFans в 2023 году. Теперь она сотрудничает с движением Collective Shout, которое борется против сексуальной эксплуатации.

Напомним, ранее одна из самых популярных моделей этого онлайн-ресурса, удалила весь откровенный контент и заявила, что обратилась к богу.

Но на OnlyFans немало и знаменитостей. Так, звезда сериала "Клан Сопрано" Дреа де Маттео похвалила ресурс за то, что он "спас ей жизнь" и помог платить по счетам, когда у нее наступили непростые времена.