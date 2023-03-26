Вырос спрос. Украинки в Европе все чаще подвергаются сексуальной эксплуатации, - исследование

Прирост откровенных видео с украинками заметен в последние полгода. В Великобритании на 200% увеличились запросы "украинский эскорт", а в Испании — на 600% поиск "украинского порно".

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Беженки, выехавшие из Украины после большой войны с Россией в Европу, стали чаще подвергаться сексуальной эксплуатации и насилию. Об этом пишет британская газета The Guardian, ознакомившись с исследованием компании Thomson Reuters.

Аналитики просмотрели глобальный порнотрафик с 24 февраля 2022 года и выявили сильный прирост интересов пользователей к контенту с украинскими беженками. Риск стать жертвой торговцев людьми или организаторов порноконтента все больше, отметили специалисты

Мировые запросы с формулировкой "украинское порно" (ukrainian porn) встречается стабильно чаще, чем до начала войны с РФ.

Резкое увеличение интереса к порновидео с украинками отмечается в последние полгода — 13 роликов, в описании которых упоминались женщины из Украины, набрали 275 тысяч просмотров только за январь текущего года.

В марте 2022 года исследование показало увеличение этих показателей на 300%. В Великобритании на 200% увеличились запросы "украинский эскорт" (ukrainian escorts) а в Испании — на 600% число запросов "украинское порно".

В Польше прирост составил 130%, схожие тенденции прослеживаются в Австрии, Чехии, Дании, Франции и Швейцарии.

"Такой анализ показывает, как важно сохранить безопасность женщин и детей в условиях войны. Высокий спрос мужчин на секс-услуги с украинскими женщинами и девочками дает огромный стимул торговцам людьми охотиться за особо уязвимыми людьми для удовлетворения спроса и заработка", — сказал спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи.

По его словам, уже найдены прямые доказательства попыток привлечения в порноиндустрию в чатах украинских беженцев и частота рекламы контента с украинками в интернете.

"Последний анализ данных за 2023 год показал, что спрос в интернете на порноконтент с украинками побуждает торговцев людьми заманивать женщин и детей для сексуальной эксплуатации. Мы сотрудничаем с ОБСЕ, чтобы мобилизовать мировое сообщество на признание необходимости действовать сейчас и защитить уязвимых людей", — сказал старший советник по преступлениям в области прав человека Хизер Фишер в Thomson Reuters.

Европарламент в ноябре 2022 года устраивал специальные слушания о рисках вовлечения украинок в проституцию в ЕС. Особое внимание политики обещали уделить активностям онлайн-платформ по распространению секс-контента.

Напомним, что независимый кандидат в Конгресс США, 53-летний Майк Иткис снимался в порно для предвыборной кампании. Так он показал стремление к "позитивному подходу к сексу".

В августе 2022 года президента Украины Владимира Зеленского просили легализовать порно, данная петиция набрала нужные 25 тысяч голосов для рассмотрения. Этот запрет, по мнению автора, вредит экономике и правам человека.