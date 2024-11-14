Съемки в порно помогают многодетной матери пережить редкую форму рака: чем именно

Как утверждает сама женщина, съемки в откровенных видеороликах повысило ее самооценку и вообще способствует приподнятому настроению. Ее муж впоследствии также стал сниматься в откровенных роликах.

40-летняя Жаклин узнала о редкой форме рака, уволилась с предыдущей работы уборщицы и начала работать в порноиндустрии, чтобы заработать денег. Однако результаты новой работы ошеломили не только ее, но и мужа. Об этом пишет Daily Star.

"Мама, которая борется с редкой формой рака, нашла альтернативный способ сохранять позитивный настрой — снялась в откровенных сценах со своим мужем на камеру", — говорится в материале.

Жаклин имеет троих детей в возрасте 14, 19 и 20 лет, которые поддерживают своих родителей в их "бизнесе". Еженедельно паре удается зарабатывать около 1800 фунтов стерлингов.

С должности уборщицы Жаклин уволилась после того, как ей диагностировали нейроэндокринный рак желудка. Жаклин поняла, что с ее здоровьем что-то не так, когда у нее начался кислотный рефлюкс и боль в желудке. Она рассказала, что два года ходила по врачам, пока ее наконец направили на эндоскопию, где в итоге обнаружили нейроэндокринную опухоль. Параллельно у мамы диагностировали пернициозную анемию.

В один из дней она не смогла отпроситься с работы из-за ухудшения симптомов, поэтому решила вообще прекратить там работать.

Жаклин снимается в порно уже пять лет и нашла настоящую страсть в своей новой роли. Сначала она работала соло.

"Моя семья была, мягко говоря, шокирована, когда я рассказала им о своем выборе профессии. Я всегда была очень тихой и застенчивой, поэтому они не ожидали от меня такого... К счастью, семья поддерживала меня с самого начала. Я очень открыто рассказываю о своей работе и часто смеюсь с мамой и сестрой над некоторыми запросами, которые я получаю на камеру", — рассказала женщина.

Жаклин Фото: Supplied

Идею создать совместный аккаунт для пары подал муж Жаклин, потому что клиенты постоянно спрашивали, как мама будет выглядеть с партнером.

Жаклин подчеркнула, что считает свою работу в порноиндустрии "придающей силы". Мужчины говорят ей, что обожают те части ее тела, которых она всегда стеснялась, и это помогло ей обрести уверенность в себе.

"Это дало мне свободу работать, когда я чувствую себя достаточно хорошо, и позволило мне оплачивать счета, прислушиваясь к своему телу. Я никогда не ожидала, что мне это так понравится и что я буду так хорошо зарабатывать — это был большой сюрприз!", — отметила женщина.

Она также призналась, что все еще борется с недугом, но обычно ей удается контролировать симптомы с помощью правильного питания и препаратов.

"Мой рак достаточно редкий и медленно развивается, поэтому я еще не проходила никакого лечения. Вместо этого я нахожусь под наблюдением. Я каждый год прохожу эндоскопию, и если какая-то опухоль превышает 1 см, ее удаляют", — пояснила Жаклин.

Напомним, 11 ноября народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что в Раде хотят декриминализировать видео для взрослых.

Фокус также писал, как женщина неожиданно узнала, что беременна четверней.