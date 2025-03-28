Харьковская полиция потратила 15 тысяч гривен на "оперативные закупки" у вебкам-моделей

Оперативные "закупки" проходили еще в апреле 2024 года. Деньги тратили на изучение деятельности онлайн-порностудии, которую организовала жительница Киева в 2023 году.

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Об этом говорится в тексте подозрения на сайте Офиса генерального прокурора.

Правоохранители потратили 14 983 гривны, чтобы задокументировать изготовление и распространение изображений порнографического характера в ходе расследования деятельности онлайн-порностудии в Харькове, на которой работали по меньшей мере семь вебкам-моделей с июня 2023 по октябрь 2024 года.

По данным следствия, в 2023 году жительница Киева решила организовать онлайн-порностудию в Харькове. Этим "бизнесом" она занималась вместе с мужем и двумя знакомыми харьковчанками.

Одна из подруг подыскивала моделей и контролировала их работу, другая, 1999 года рождения, — занималась бухгалтерией. Муж занимался компьютерным оборудованием и технической поддержкой. Студия была обустроена в двух квартирах в Харькове.

В течение апреля 2024 года правоохранители осуществили семь оперативных закупок и задокументировали деятельность порностудии. На это они потратили 14 983 гривны.

Согласно тексту подозрения, в онлайн-студии работали семь женщин разного возраста, которые за деньги на камеру "обнажались, демонстрировали половые органы и имитировали половое возбуждение за денежное вознаграждение".

Правоохранители задокументировали:

12 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "Rachel Blush1" — 2509 гривен 56 копеек (что равно 750 токенов);

16 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "Britneylugg" — 2499 гривен 60 копеек (что равно 750 токенов);

18 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "SandraStoun" — 1991 гривна 63 копейки (что равно 550 токенов);

19 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "Monaparissi" — 1999 гривен 60 копеек (что равно 550 токенов);

19 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "Karolina Ester" — 1991 гривна 63 копейки (что равно 550 токенов);

21 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "Hloyamurr" — 1999 гривен 60 копеек (что равно 550 токенов);

29 апреля 2024 года — вебкам-модель под ником "Sabina Allford" — 1991 гривна 63 копеек (что равно 550 токенов).

По меньшей мере одной организаторше и одной вебкам-модели уже объявили о подозрениях

Деятельность "порнобизнеса" была прекращена 10 октября 2024 года во время обысков полиции, сообщается в тексте подозрения.

По меньшей мере двум женщинам — одному организатору и одной вебкам-модели — объявили о подозрениях в изготовлении с целью распространения и распространении изображений порнографического характера.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мастерица маникюра сообщила правоохранителям о своей клиентке, которая во время разговора призналась, что зарабатывает на жизнь созданием и продажей порновидео на платформах OnlyFans и PornHub.