Харківська поліція витратила 15 тисяч гривень на "оперативні закупки" у вебкам-моделей

Оперативні "закупки" проходили ще у квітні 2024 року. Гроші витрачали на вивчення діяльності онлайн-порностудії, яку організувала жителька Києва у 2023 році.

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Про це йдеться у тексті підозри на сайті Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці витратили 14 983 гривні, щоб задокументувати виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру під час розслідування діяльності онлайн-порностудії у Харкові, на якій працювали щонайменше семеро вебкам-моделей з червня 2023 по жовтень 2024 року.

За даними слідства, у 2023 році жителька Києва вирішила організувати онлайн-порностудію в Харкові. Цим "бізнесом" вона займалася разом з чоловіком та двома знайомими харків'янками.

Одна з подруг підшукувала моделей та контролювала їхню роботу, інша, 1999 року народження, — займалася бухгалтерією. Чоловік займався комп'ютерним обладнанням та технічною підтримкою. Студія була облаштована у двух квартирах у Харкові.

Протягом квітня 2024 року правоохоронці здійснили сім оперативних закупок та задокументували діяльність порностудії. На це вони витратили 14 983 гривні.

Згідно з текстом підозри, в онлайн-студії працювали сім жінок різного віку, які за гроші на камеру "оголювалися, демонстрували статеві органи та імітували статеве збудження за грошову винагороду".

Правоохоронці задокоменували:

12 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "Rachel Blush1" — 2509 гривень 56 копійок (що дорівнює 750 токенів);

16 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "Britneylugg" — 2499 гривень 60 копійок (що дорівнює 750 токенів);

18 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "SandraStoun" — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів);

19 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "Monaparissi" — 1999 гривень 60 копійок (що дорівнює 550 токенів);

19 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "Karolina Ester" — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів);

21 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "Hloyamurr" — 1999 гривень 60 копійок (що дорівнює 550 токенів);

29 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком "Sabina Allford" — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів).

Щонайменше одній організаторці та одній вебкам-моделі вже оголосили про підозри

Діяльність "порнобізнесу" була припинена 10 жовтня 2024 року під час обшуків поліції, повідомляється в тексті підозри.

Щонайменше двом жінкам — одній організаторці та одній вебкам-моделі — оголосили про підозри у виготовленні з метою розповсюдження та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі майстриня манікюру повідомила правоохоронцям про свою клієнтку, яка під час розмови зізналася, що заробляє на життя створенням і продажем порновідео на платформах OnlyFans і PornHub.