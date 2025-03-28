"Почувствовал побочные эффекты": Короля Чарльза III срочно госпитализировали, что известно

Все дневные публичные мероприятия Чарльза III были отложены. Из-за лечения от рака врачи рекомендовали перенести и завтрашние встречи короля.

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Король Великобритании Чарльз ІІІ был госпитализирован из-за побочных эффектов во время лечения рака. Об этом пишет GB News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"После запланированного и продолжающегося лечения от рака сегодня утром Король почувствовал временные побочные эффекты, которые требовали короткого периода наблюдения в больнице", — говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что 76-летний Чарльз, у которого в феврале прошлого года диагностировали рак, возьмет короткий перерыв в публичных выступлениях, а его дневные мероприятия были отложены.

В то же время на момент публикации материала Чарльз III уже вернулся в свою резиденцию.

"Сейчас Его Величество вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, по совету врачей, завтрашняя ежедневная программа также будет перенесена. Его Величество хотел бы прислать свои извинения всем тем, кому это может причинить неудобства или разочарования", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

заявление Букингемского дворца Фото: скриншот

Express US отмечает, что 28 марта король Великобритании планировал визит в Бирмингем. Ожидается, что на следующей неделе его график работы будет продолжаться в обычном режиме, хотя "в последнюю минуту может быть принято решение, чтобы защитить и отдать приоритет дальнейшему выздоровлению короля". 7 апреля у короля Великобритании запланирован визит в Италию вместе с супругой, королевой Камиллой.

Напомним, король Великобритании приобрел имение за миллионы долларов, чтобы защитить жену.

Фокус также писал о том, как король Чарльз ІІІ сигнализировал о больших переменах для Кейт Миддлтон.