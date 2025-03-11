Король Великобритании приобрел поместье за миллионы долларов, чтобы защитить жену: что произошло

Чарльз III вмешался и в последний момент и лично приобрел имение. Это позволило королеве получить контроль над частной дорогой.

Related video

Король Великобритании Чарльз III приобрел недвижимость под названием "Старая мельница" за 3,8 млн долларов после того, как выяснилось, что это место может стать центром для громких свадеб и аренды на Airbnb. Об этом пишет Daily Mail.

Имение Реймилл-хаус в Уилтшире было для жены Чарльза III — королевы Камиллы личным убежищем, где она могла избежать пристального внимания публики и проводить время в спокойствии. Однако продажа соседнего дома, которым и является "Старая мельница", могла превратить ее тихий уголок в постоянное место празднований с толпами гостей, музыкой и незнакомцами, которые прогуливались буквально в нескольких десятках метров от ее частной территории.

Камилла и ее служба безопасности также были обеспокоены тем, что новые владельцы "Старой мельницы" могут расширить его использование для краткосрочной аренды через сервисы вроде Airbnb. Когда ситуация обострилась, Чарльз вмешался и в последний момент заблокировал продажу. Он лично приобрел поместье, чтобы устранить угрозу и сохранить приватность жены.

"Старая мельница" теперь будет сдана в аренду "проверенному арендатору", который не будет использовать ее для громких мероприятий. Это также позволило королеве получить контроль над частной дорогой, ведущей к обоим имениям.

"Я понимаю, что Камилла хочет, чтобы это улучшило ее конфиденциальность. Но, что важнее, она захочет контролировать подъездную дорогу, которая находится на земле этой собственности. Тогда она могла бы запретить публике приближаться к Рэймилл. Это облегчило бы жизнь ее охранникам", — рассказал журналистам анонимный королевский источник.

Эта ситуация стала кульминацией давнего конфликта между Камиллой и владельцами "Старой мельницы". Бывший владелец, Фил Клейтон, приобрел дом семь лет назад за 870 тысяч долларов и сразу начал масштабную реконструкцию. Одним из самых противоречивых решений стало переоборудование старого гаража в апартаменты для аренды. Помещение, расположенное всего в 200 футах от входа в Реймилл-хаус, начали активно сдавать в Airbnb. Туристы со всего мира могли наблюдать за королевой и даже пользоваться той же дорогой, что и она. Это вызвало большое возмущение со стороны Камиллы и ее службы безопасности.

Покупка "Старого млина" стала не только финансовой инвестицией, но и решила серьезную проблему безопасности его жены, отметили авторы материала.

Напомним, в феврале на аукцион выставили скромный фургон короля Чарльза ІІІ.

Фокус также писал о том, как король Чарльз ІІІ сигнализировал о больших переменах для Кейт Миддлтон.