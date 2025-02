Король Чарльз III снимется в новом фильме

Съемки фильма уже начались в Шотландии. Точная дата его выхода не называется, но это может быть как 2025 год, так и начало 2026-го.

76-летний король Великобритании Чарльз III планирует сняться в полнометражном фильме для Amazon Prime, посвященном давней страсти монарха по защите окружающей среды, устойчивому развитию и его благотворительности в родной стране и за ее пределами, пишет Hello.

Его появление в полном метре знаменует существенный сдвиг в том, как королевская семья показывает миру свою деятельность. Цель фильма – "показать, а не рассказать", как идеи короля могут вдохновить на перемены в сообществах и окружающей среде. Съемки уже начались в Дамфрис-хаусе в Шотландии.

"Король с нетерпением ждет возможности донести концепцию Harmony до новой и международной аудитории, используя некоторые из лучших творческих талантов на телевидении", – рассказал источник из Букингемского дворца.

Фильм будет исследовать философию, которой Чарльз впервые поделился в своей книге 2010 года "Гармония: новый взгляд на наш мир" ("Harmony: A New Way of Looking at Our World"). В ней он призвал к "драматической революции" в том, как мы видим наши отношения с природой.

Монарх много лет увлекается садоводством и очень любит природу Фото: Getty Images

"Это шанс "показать, а не рассказать", как эти идеи могут преобразовать людей, места и, в конечном счете, планету", – поделился инсайдер, вовлеченный в процесс.

В документальном фильме будет рассказано о том, как взаимосвязаны люди, природа и застроенная среда. Он также продемонстрирует проекты, поддерживаемые The King’s Foundation, благотворительной организацией, базирующейся в Дамфрис-хаусе. Основное внимание будет уделено работе короля и глобальному влиянию его усилий по защите окружающей среды.

В картине, скорее всего, будут представлены интервью, кадры проектов Чарльза и взгляд на философию, которая сформировала большую часть его общественной жизни.

Выбор Amazon Prime для этого документального фильма знаменует собой существенный сдвиг в подходе королевской семьи к медиа. В прошлом королевские документальные фильмы фокусировались на конкретных событиях, таких как коронации или свадьбы.

Многие видят в это ленте возможность для монарха закрепить свое наследие, особенно в вопросах охраны окружающей среды. Он часто говорил о своем разочаровании тем, как воспринимается его работа.

"Возможно, мне не стоило удивляться, что так много людей не смогли понять, что я делаю. Многие, похоже, думали или мне говорили, что я просто перескакиваю с одной темы на другую… На самом деле я пытался продемонстрировать, что все эти темы полностью взаимосвязаны", – писал он в книге.

Точная дата выхода ленты не озвучивается, но ожидается, что его премьера состоится на Prime Video в конце 2025 или в начале 2026 года.

