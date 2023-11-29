Опубликованы первые кадры сериала Fallout, снятого по культовой видеоигре (фото)

Всемирно популярная видеоигра превратилась в эпический сериал от создателя "Мира Дикого Запада" Джонатана Нолана.

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В Сети появились первые кадры нового эпического сериала Fallout от Amazon Prime Video, который дебютирует 12 апреля 2024 года. Это экранизация не менее эпической серии игр Fallout. Режиссером сериала стал Джонатан Нолан, снявший ранее "Мир Дикого Запада", а одну из главных ролей исполнил Кайл Маклахлан, звезда "Дюны" и "Твин Пикса". Все, что известно о новом сериале, рассказал Vanity Fair.

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По сюжету, по всей Земле вспыхивает ядерная война в 2077 году, которая является (или была) эрой роботов, летающих машин и глубокой и непреходящей ностальгии по Америке 1940-х. Все, от одежды до развлечений и транспортных средств, имитирует внешний вид ушедшей эпохи, хотя и с научно-фантастическим уклоном. Эта ретро-футуристическая эстетика была одной из прелестей мегапродаваемой серии видеоигр, вдохновившей на шоу.

Трейлер одной из игр серии Fallout

Массовое вымирание — это лишь отправная точка для Fallout, который был разработан для телевидения создателями "Мира Дикого Запада" (а также мужем и женой) Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. После апокалипсиса история переносится на 219 лет вперед.

Люси (Элла Пернелл), одна из главных героинь прожила всю свою жизнь в подземном Убежище номер 33, ожидая возможности выйти на поверхность.

Кадр из сериала Fallout Фото: Amazon Prime Video

Кайл Маклахлан исполняет роль ее отца, хранителя Убежища по имени Хэнк.

Когда кризис в Убежище вынуждает Люси отправиться наверх со спасательной миссией, она обнаруживает, что планета наверху остается адом, кишащим гигантскими насекомыми, прожорливыми животными-мутантами, свирепыми бандами выживших и гулей, как разумных, так и движимых только жаждой убийства.

Как показал "Мир Дикого Запада", Нолан увлечен смесью мифологии и психологии, составляющей человеческую природу. Его персонажи обычно верят в одно, но под давлением ведут себя совершенно по-другому. Ранее он создал сериал "Периферийные устройства", а вместе с братом-режиссером Кристофером Ноланом — такие фильмы, как "Престиж", "Темный рыцарь" и "Интерстеллар". Джонатан любит погружать своих вымышленных испытуемых в ситуации, которые расшатывают их глубоко укоренившиеся убеждения.

Кадр из сериала Fallout Фото: Amazon Prime Video

Сериал "Фоллаут" рассказывает о столкновении Люси с суровой реальностью. Но он также будет пропитан тем же извращенным чувством юмора, что сделало и оригинальные видеоигры такими популярными.

Решимость Нолана и Джой сохранить эту едкую комедию была ключом к тому, чтобы мир стал сериалом, говорит создатель игр Тодд Ховард, режиссер Fallout 3 2008 года и Fallout 4 2015 года и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios, разработавшей франшизу.

Кадр из сериала Fallout Фото: Amazon Prime Video

"У нас было много разговоров о стиле юмора, уровне насилия и стиле насилия", — говорит Ховард, который также является исполнительным продюсером шоу.

Перспектива создания фильма или телешоу Fallout витала в эфире уже много лет, но Ховард всегда сопротивлялся этому. В итоге он, как поклонник "Интерстеллара", который он называет одним из источников вдохновения для последней игры Bethesda, Starfield, продал права Джонатану Нолану и его продюсерской компании Kilter Films.

Нолан и его команда предложили создать совершенно новую историю в рамках существующего мира Fallout, не желая переносить на экран уже рассказанные истории.

По ходу сериала Люси встретит воина Максимуса из Братства стали, которые славятся своими силовыми доспехами, загадочного исследователя по имени Вильциг, гуля-охотника за головами Вурдалака и многих других.

Воины Братства стали Фото: Amazon Prime Video

Гуль Вурдалак Фото: Amazon Prime Video

"Это темный мир во многих отношениях. Но в игры было интересно играть, интересно исследовать, и я думаю, что это было нашей обязанностью: сделать так, чтобы в этой вселенной было приятно проводить время", — резюмировал Нолан.

Напомним, ранее Netflix обнародовал первые кадры со съемок сериала "Джентльмены" от Гая Ричи. Сериал станет продолжением истории, рассказанной в одноименном фильме 2020 года.