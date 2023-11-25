Netflix обнародовал первые кадры со съемок фильма "Джентльмены"

Известно, что всего создатели сняли восемь серий сериала.

Related video

Создатели сериала "Джентельмены" презентовали первые кадры со съемок. Фотографии главных героев в новых образах появились на Netflix .

Сериал британского режиссера Гая Ричи стал продолжением одноименного фильма "Джентльмены", который появился на экранах в 2019 году. В сюжете фильма лежит история эмигранта Мики Пирсона, который после окончания Оксфордского университета пытается создать масштабную бизнес империю. За основу он взял производство марихуаны, которое всегда было прибыльным делом всех времен. Конечно строить бизнес главный герой будет не сам, ему придется искать надежных партнеров. Режиссер фильма решил, что эта лента заслуживает продолжения и создал одноименный сериал.

Когда состоится премьера сериала "Джентельмены"?

Как утверждают создатели сериала, уже в 2024 году его презентуют на стриминговых платформах.

Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены" Кадры из сериала "Джентльмены"

Сюжетная линия сериала "Джентельмены"?

Главную роль в сериале сыграет 38-летний британский актер Тео Джеймс известный ролями в таких фильмах, как "Дивергент", и "Белый лотос". Тео Джеймс сыграет роль Эдди Горнимана. По сюжету сын английского аристократа получит в наследство имение своего отца, который был частью глобальной империи по реализации марихуаны.

Главный герой будет пытаться вытащить свою семью из преступного мира, однако насколько увлечется тем, что будет видеть, что и сам поглотит в криминальный мир.

Кто войдет в актерский состав сериала "Джентельмены"?

Помимо Тео Джеймс в сериале появятся и другие известные актеры. Например, в женском составе будет 31-летняя британская актриса Кая Скоделарио известная ролью в фильме "Бегущий по лабиринту", 58-летняя британская актриса Джоэли Ричардсон, которая была в актерском составе таких фильмов как "101 далматинец" и "Леди Чаттерлей" и 33-летняя американская актриса Шанель Крессвелл известная ролью Келли Дженкинс в фильме "Это Англия"

В мужской состав актеров попали: 58-летний английский актер Винни Джонс, который сыграл роли в таких известных фильмах как "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", 65-летний американский актер Джанкарло Эспозито, который был в актерском составе таких фильмов: "Во все тяжкие" и "Мандалорец", 52-летний американский актер Макс Бизли, который играл в фильме "Бешеные псы" и другие.

Известно также, что никто из актеров оригинального фильма не попал в актерский состав одноименного сериала, а значит зрители не увидят таких актеров как Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Хью Грант и Генри Голдинг.

Напомним, 7-летний сын хореографа Влада Ямы снялся в одном из американских фильмов.