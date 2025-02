Король Чарльз III зніметься в новому фільмі

Зйомки фільму вже почалися в Шотландії. Точної дати його виходу не називають, але це може бути як 2025 рік, так і початок 2026-го.

Related video

76-річний король Великої Британії Чарльз III планує знятися в повнометражному фільмі для Amazon Prime, присвяченому давній пристрасті монарха до захисту довкілля, сталого розвитку та його благодійності в рідній країні та за її межами, пише Hello.

Його поява в повному метрі знаменує істотне зрушення в тому, як королівська сім'я показує світові свою діяльність. Мета фільму – "показати, а не розповісти", як ідеї короля можуть надихнути на зміни в спільнотах і навколишньому середовищі. Зйомки вже почалися в Дамфріс-хаусі в Шотландії.

"Король із нетерпінням чекає можливості донести концепцію Harmony до нової та міжнародної аудиторії, використовуючи деякі з найкращих творчих талантів на телебаченні", — розповіло джерело з Букінгемського палацу.

Фільм досліджуватиме філософію, якою Чарльз вперше поділився у своїй книзі 2010 року "Гармонія: новий погляд на наш світ" ("Harmony: A New Way of Looking at Our World"). У ній він закликав до "драматичної революції" в тому, як ми бачимо наші стосунки з природою.

Монарх багато років захоплюється садівництвом і дуже любить природу Фото: Getty Images

"Це шанс "показати, а не розповісти", як ці ідеї можуть перетворити людей, місця і, зрештою, планету", — поділився інсайдер, залучений до процесу.

У документальному фільмі буде розказано про те, як взаємопов'язані люди, природа і забудоване середовище. Він також продемонструє проєкти, підтримувані The King's Foundation, благодійною організацією, що базується в Дамфріс-хаусі. Основну увага приділять роботі короля і глобальному впливу його зусиль із захисту навколишнього середовища.

У картині, найімовірніше, будуть представлені інтерв'ю, кадри проєктів Чарльза і погляд на філософію, яка сформувала більшу частину його суспільного життя.

Вибір Amazon Prime для цього документального фільму знаменує собою суттєвий зсув у підході королівської сім'ї до медіа. У минулому королівські документальні фільми фокусувалися на конкретних подіях, таких як коронації або весілля.

Багато хто бачить у цій стрічці можливість для монарха закріпити свою спадщину, особливо в питаннях охорони навколишнього середовища. Він часто говорив про своє розчарування тим, як сприймається його робота.

"Можливо, мені не варто було дивуватися, що так багато людей не змогли зрозуміти, що я роблю. Багато хто, схоже, думав або мені говорили, що я просто перескакую з однієї теми на іншу... Насправді я намагався продемонструвати, що всі ці теми повністю взаємопов'язані", – писав він у книзі.

Точна дата виходу стрічки не озвучується, але очікується, що її прем'єра відбудеться на Prime Video наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон проявила свої емоції на публіці.