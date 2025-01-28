Кейт Міддлтон проявила емоції на публіці (фото, відео)

Принцеса Уельська поспілкувалася з жертвами Голокосту, які вижили. Серед них були і герої її фотопроєкту, присвяченого 75-й річниці визволення колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

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43-річна Кейт Міддлтон не часто з'являється на публіці після перенесеного раку, проте вона разом із чоловіком, принцом Вільямом, відвідала поминальну службу за Голокостом у Лондоні. Про це йдеться на офіційній сторінці принца і принцеси Уельських у соцмережі.

На заході, присвяченому 80-й річниці звільнення колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Церемонія в Гілдголлі об'єднала релігійних і громадянських лідерів, а також тих, хто вижив у Голокості та пізніших геноцидах. Вільяма і Кейт після прибуття зустріли Олівія Маркс-Волдман, генеральна директорка Holocaust Memorial Day Trust, і його голова опікунської ради Лора Маркс.

Принцеса Кейт, одягнена у все чорне з п'ятирядним перловим намистом, і Вільям, одягнений у темно-синій костюм і синю краватку, описали це як "велику честь" бути присутнім на зустрічі з групою тих, хто вижив, які розповіли їй свої несамовиті особисті історії.

Під час зустрічі не обійшлося без емоційних моментів. Кейт щиро обійняла 89-річного Стівена Френка, з яким вона познайомилася чотири роки тому. Принцеса Уельська зробила фотографію містера Френка та його онуків 2020 року в межах проєкту "Покоління: портрет тих, хто вижив у Голокості", який на той час святкував 75-річчя від дня закінчення геноциду.

"Я хочу вас міцно обійняти" — сказала королівська особа старому. Він подякував їй за те, що Кетрін відправила йому різдвяну листівку, і пара поговорила про його сім'ю.

Вона також тепло обійняла 87-річну Івонн Бернстайн, яку також фотографувала у 2020-му. Принцеса стиснула її руки та зазначила, що для неї задоволення бачити старого друга.

Тим часом король Чарльз III став першим главою британської держави, який відвідав Аушвіц-Біркенау. Він сказав тим, хто вижив у Голокості, що перебувати в Польщі було "похмуро і священно". Родичка короля, принцеса Аліса Баттенберзька під час геноциду переховувала євреїв від німців. За це вона отримала звання праведника народів світу.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон після року лікування раку провела новорічні свята в Альпах.