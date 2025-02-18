Метт Деймон у ролі Одіссея: чому фанати розкритикували вибір Крістофера Нолана

Крім Деймона, режисер Крістофер Нолан зібрав блискучий акторський склад із зірок Голлівуду першої величини.

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54-річний американський актор, продюсер і сценарист Метт Деймон постав в образі Одіссея на фото, опублікованому командою нового історичного епосу Крістофера Нолана "Одіссея". На знімку він зображений в одязі давньогрецького царя Ітаки, а також із бородою. Поява знімка викликала широке обговорення в соціальних мережах, пише Hindusan Times, і далеко не завжди відгуки були позитивними.

Багато хто з користувачів вважає, що на головні ролі в цій адаптації культового епосу Гомера варто було б розглядати грецьких акторів, а не голлівудських зірок першої величини.

"Я не розумію – "Одіссея" – це Marvel чи всесвіт DC?", "Чому ви не використовуєте грецьких акторів для грецького епосу? Чим це виправдано?", "Звичайно, адже якщо Деймон чимось і відомий, то це грою хлопця, який не може знайти дорогу додому, чи то космос, чи то Земля, чи то Древня Греція", "У книжці він був греком", "Не знаю, чи прочитає це Нолан, але нам потрібно, щоб фільм був схожий на той, що знятий у Бронзовому столітті. Нам потрібні обладунки, що відповідають періоду. Ви могли б підібрати кращих акторів. Нам потрібен середземноморський дух на екрані", – пишуть у коментарях.

Щоправда, знайшлися й ті, хто зазначив, що з нетерпінням чекають на вихід стрічки, прем'єра якої запланована на 17 липня 2026 року, оскільки Нолан, котрий здобув лицарський титул, вміє майстерно знімати епічні сцени.

Спродюсований Universal Pictures, фільм "Одіссея" може похвалитися акторським складом, до якого увійшли деякі з найгучніших імен Голлівуду. Поряд з Деймоном у головних ролях у фільмі знялися Том Голланд, Зендая, Роберт Паттінсон, Люпіта Ніонго, Енн Гетевей, Шарліз Терон, Бенні Сефді і Джон Бернта. Крім того, Елліот Пейдж, Хімеш Патель, Білл Ірвін і Саманта Мортон зіграють ключові другорядні ролі, що додасть ще більше глибини списку персонажів фільму.

Одіссея "оживили" за допомогою штучного інтелекту

Заснована на епічній поемі Гомера картина розповість про десятирічну подорож Одіссея, який намагається повернутися додому в Ітаку після Троянської війни. Його подорож пронизана міфічними перешкодами, включно із зустрічами з мстивими богами, чаклунськими сиренами і грізними істотами, такими як циклопи. Тим часом в Ітаці його дружина Пенелопа та їхній син Телемах повинні відбиватися від безлічі заповзятливих женихів, які прагнуть заявити про свої права на трон під час тривалої відсутності Одіссея.

Нолан, відомий своїми ретельно продуманими розповідями і масштабним кіновиробництвом, привнесе свій фірмовий стиль у цю адаптацію. Завдяки його досвіду в поєднанні історичної точності з кінематографічним видовищем багато хто з нетерпінням чекає, як він переосмислить класичну історію.

Незважаючи на обговорення, інтерес до "Одіссеї" залишається високим. Кінолюбителі очікують, що фільм стане візуальним видовищем, у якому будуть як високоінтенсивні бойові сцени, так і глибоко емоційна оповідь.

Раніше Фокус писав, що Метт Деймон і Бен Аффлек можуть знову зіграти занепалих ангелів.г