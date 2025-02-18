Мэтт Дэймон в роли Одиссея: почему фанаты раскритиковали выбор Кристофера Нолана

Кроме Деймона, режиссер Кристофер Нолан собрал блестящий актерский состав из звезд Голливуда первой величины.

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54-летний американский актер, продюсер и сценарист Мэтт Деймон предстал в образе Одиссея на фото, опубликованном командой нового исторического эпоса Кристофера Нолана "Одиссея". На снимке он изображен в одежде древнегреческого царя Итаки, а также с бородой. Появление снимка вызвало широкое обсуждение в социальных сетях, пишет Hindusan Times, и далеко не всегда отзывы были положительными.

Многие из пользователей считают, что на главные роли в этой адаптации культового эпоса Гомера следовало бы рассматривать греческих актеров, а не голливудских звезд первой величины.

"Я не понимаю — "Одиссея" — это Marvel или вселенная DC?", "Почему вы не используете греческих актеров для греческого эпоса? Чем это оправдано?", "Конечно, ведь если Дэймон чем-то и известен, так это игрой парня, который не может найти дорогу домой, будь то космос, Земля или Древняя Греция", "В книге он был греком", "Не знаю, прочтет ли это Нолан, но нам нужно, чтобы фильм выглядел так, будто его сняли в Бронзовом веке. Нам нужны доспехи, соответствующие периоду. Вы могли бы подобрать актеров получше. Нам нужен средиземноморский дух на экране", – пишут в комментариях.

Правда, нашлись и те, кто отметил, что с нетерпением ждут выхода ленты, премьера которой запланирована на 17 июля 2026 года, поскольку Нолан, получивший рыцарский титул, умеет мастерски снимать эпичные сцены.

Спродюсированный Universal Pictures, фильм "Одиссея" может похвастаться актерским составом, в который вошли некоторые из самых громких имен Голливуда. Наряду с Дэймоном в главных ролях в фильме снялись Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Бенни Сэфди и Джон Бернта. Кроме того, Эллиот Пейдж, Химеш Патель, Билл Ирвин и Саманта Мортон сыграют ключевые второстепенные роли, что добавит еще больше глубины списку персонажей фильма.

Одиссея "оживили" с помощью искусственного интеллекта

Основанная на эпической поэме Гомера картина расскажет о десятилетнем путешествии Одиссея, который пытается вернуться домой в Итаку после Троянской войны. Его путешествие пронизано мифическими препятствиями, включая встречи с мстительными богами, колдовскими сиренами и грозными существами, такими как циклопы. Тем временем в Итаке его жена Пенелопа и их сын Телемах должны отбиваться от множества предприимчивых женихов, жаждущих заявить о своих правах на трон во время длительного отсутствия Одиссея.

Нолан, известный своими тщательно продуманными повествованиями и масштабным кинопроизводством, привнесет свой фирменный стиль в эту адаптацию. Благодаря его опыту в сочетании исторической точности с кинематографическим зрелищем многие с нетерпением ждут, как он переосмыслит классическую историю.

Несмотря на обсуждения, интерес к "Одиссее" остается высоким. Кинолюбители ожидают, что фильм станет визуальным зрелищем, в котором будут как высокоинтенсивные боевые сцены, так и глубоко эмоциональное повествование.

Ранее Фокус писал, что Мэтт Деймон и Бен Аффлек могут снова сыграть падших ангелов.г