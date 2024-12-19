Кристофер Нолан стал рыцарем (фото)

Британская корона отметила заслуги режиссера в мировом кинематографе.

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54-летний британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан получил рыцарское звание, а его жена Эмма Томас, продюсировавшая его фильмы, стала дамой. Об этом сообщается на странице британской королевской семьи в Х. О том, что это случиться, стало известно еще в марте.

"Поздравляем всех, кто получил почести на сегодняшних церемониях посвящения, включая кинорежиссера Кристофера Нолана и кинопродюсера Эмму Томас. Пара была отмечена за свой выдающийся вклад в кинематограф, а их партнерство привело к созданию таких крупных блокбастеров, как трилогия "Темный рыцарь" и "Оппенгеймер", – говорится в публикации.

В рыцари Нолана лично посвятил король Великобритании Чарльз III.

По словам монарха, он посмотрел "Оппенгеймер", и картина ему очень понравилась.

После церемонии британский режиссер отметил, что было "действительно замечательно" встретиться с манархом, добавив, что для него и его жены было "очень особенным" получить награды вместе. Нолан также подчеркнул, что он рад, что монарх знает о его работе.

"Было очень приятно, что он знал о нашей работе и был в курсе ее. И да, он надеялся, что я восприму это как поощрение делать больше", – сказал он.

Фильм "Оппенгеймер" рассказывает о работе Дж. Роберта Оппенгеймера над сверхсекретным Манхэттенским проектом, когда разрабатывалась и запускалась атомная бомба. Картина, в которой главную роль сыграл Киллиан Мерфи, получила 13 номинаций на "Оскар" и завоевала семь из них, включая "Лучший актер" (Киллиан Мерфи), "Лучший актер второго плана" (Роберт Дауни-младший), "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

"Оппенгеймер" собрал $976,8 млн по всему миру при бюджете всего в $100 млн, завершив год третьим самым кассовым фильмом года после "Барби" и "Супербратьев Марио".

Нолан, в арсенале которого "Темный рыцарь: Трилогия", "Начало", "Интерстеллар" и "Дюнкерк", не тратил слишком много времени на то, чтобы погреться в лучах славы критиков и коммерции, как у Оппенгеймера, и вернулся к работе над другим проектом класса А. После успеха "Оппенгеймера" Кристофер Нолан снова объединился с Universal Pictures для другого проекта.

О новой работе известно немного подробностей, кроме того, что НОлан будет писать сценарий и режиссировать проект, а Эмма Томас вернется в качестве продюсера. В актерский состав вошли Мэтт Дэймон, сыгравший в фильмах "Интерстеллар" и "Оппенгеймер", Энн Хэтэуэй из "Интерстеллар", с которой режиссер ранее работал над фильмом "Темный рыцарь: Возрождение легенды", и Роберт Паттинсон, сыгравший в фильме "Довод" 2020 года. Том Холланд, Зендая, Люпита Нионго и Шарлиз Терон также будут частью актерского состава.

Премьера фильма, названия у которого пока нет, состоится 17 июля 2026 года.

Ранее Фокус писал, что брат Кристофера Нолана оказался наемным убийцей.