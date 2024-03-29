Кристофер Нолан, режиссер "Оппенгеймера", получит рыцарское звание

Сам режиссер получит рыцарское звание, а его супруга, кинопродюсер Эмма Томас, станет "дамой". Ранее Нола получил свой первый "Оскар" за байопик про Оппенгеймера.

Related video

После триумфа "Оппенгеймера", британский король Чарльз III подтвердил, что Кристофер Нолан получит рыцарское звание. Жена режиссера, кинопродюсер Эмма Томас, будет посвящена в дамы. Об этом пишет ВВС.

Руководитель Netflix Тед Сарандос тем временем будет отмечен званием Командора Ордена Британской империи за заслуги в креативных индустриях — одной из самых высоких наград, которые могут быть присуждены в Великобритании. Эту награду Нолан получил еще в 2019 году. Традиционно награды вручает лично старший член королевской семьи во время церемонии инвеституры. Возможно, это будет сам король, или его заменит кто-то из членов его семьи, так как Чарльз сейчас проходит лечение от рака.

Кристофер Нолан получил в этом году свой первый "Оскар"

Кристофер Нолан получил свой первый "Оскар" за режиссуру байопика, посвященного создателю первой атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В целом "Оппенгеймер" получил 13 номинаций и завоевал 7 наград включая награду за лучший фильм. Также "Оскар" получил Киллиан Мерфи, исполнивший главную роль.

До этого Нолан был номинирован восемь раз в разных категориях — среди прочих, за фильмы "Помни" и "Дюнкерк". Вместе с Эммой они выпустили главные хиты режиссера: "Начало", "Интерстеллар", "Темный рыцарь", "Бэтмен: Начало" и "Тенет". Они вместе основали продюсерскую компанию Syncopy.

Принимая приз за лучший фильм, Томас сказала: "Я думаю, что любой из нас, кто снимает фильмы, мечтает об этом моменте. Но казалось настолько маловероятным, что это когда-либо произойдет".

Кристофер Нолан и Эмма Томас познакомились еще когда они оба были студентами Университетского колледжа Лондона, и поженились в 1997 году.

У них четверо детей, и они живут в Лос-Анджелесе.

Напомним, после своего триумфа на "Оскаре" звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи искренне поздравил украинца Мстислава Чернова, который получил статуэтку за свой документальный фильм "20 дней в Мариуполе".