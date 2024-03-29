Крістофер Нолан, режисер "Оппенгеймера", отримає лицарське звання

Сам режисер отримає лицарське звання, а його дружина, кінопродюсер Емма Томас, стане "дамою". Раніше Нола отримав свій перший "Оскар" за байопік про Оппенгеймера.

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Після тріумфу "Оппенгеймера", британський король Чарльз III підтвердив, що Крістофер Нолан отримає лицарське звання. Дружина режисера, кінопродюсерка Емма Томас, буде посвячена в дами. Про це пише ВВС.

Керівник Netflix Тед Сарандос тим часом буде відзначений званням Командора Ордену Британської імперії за заслуги в креативних індустріях — однієї з найвищих нагород, які можуть бути присуджені у Великій Британії. Цю нагороду Нолан отримав ще 2019 року. Традиційно нагороди вручає особисто старший член королівської сім'ї під час церемонії інвеститури. Можливо, це буде сам король, або його замінить хтось із членів його сім'ї, оскільки Чарльз зараз проходить лікування від раку.

Крістофер Нолан отримав цього року свій перший "Оскар"

Крістофер Нолан отримав свій перший "Оскар" за режисуру байопіка, присвяченого творцеві першої атомної бомби Роберту Оппенгеймеру. Загалом "Оппенгеймер" отримав 13 номінацій і виборов 7 нагород, включно з нагородою за найкращий фільм. Також "Оскар" отримав Кілліан Мерфі, який виконав головну роль.

До цього Нолан був номінований вісім разів у різних категоріях — серед інших, за фільми "Пам'ятай" і "Дюнкерк". Разом з Еммою вони випустили головні хіти режисера: "Початок", "Інтерстеллар", "Темний лицар", "Бетмен: Початок" і "Тенет". Вони разом заснували продюсерську компанію Syncopy.

Приймаючи приз за найкращий фільм, Томас сказала: "Я думаю, що будь-хто з нас, хто знімає фільми, мріє про цей момент. Але здавалося настільки малоймовірним, що це коли-небудь станеться".

Крістофер Нолан і Емма Томас познайомилися ще коли вони обидва були студентами Університетського коледжу Лондона, і одружилися 1997 року.

У них четверо дітей, і вони живуть у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, після свого тріумфу на "Оскарі" зірка "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі щиро привітав українця Мстислава Чернова, який отримав статуетку за свій документальний фільм "20 днів у Маріуполі".