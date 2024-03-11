Мстислав Чернов пообщался с Киллианом Мерфи после вручения "Оскара 2024"

Украинский режиссер и ирландский актер уже позировали вместе на премии BAFTA. А теперь обнялись и пообщались уже получив статуэтки "Оскар".

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Украинский режиссер Мстислав Чернов и звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи искренне поздравили друг друга с триумфом на 96-й церемонии вручения кинопремии "Оскар". Видео появилось на сайте Variety.

К сожалению, неясно, о чем говорили Киллиан и Мстислав на Governors Ball. Но это уже была их не первая встреча. Чернов и Мерфи ранее общались и позировали на кинопремии BAFTA.

Теперь Сеть облетели фото и видео с афтерпати Оскара-2024, где режиссер документальной ленты "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов искренне обнимается со звездой фильма "Оппенгеймер" Киллианом Мерфи.

Встреча Мстислава Чернова и Киллиана Мерфи

В ролике видно, как они поздравляют друг друга с триумфом: Мстислав Киллиана с победой в номинации "Лучший актер", а Мерфи – Чернова с победой в категории "Лучший документальный фильм".

Кроме того, Чернову удалось пообщаться и с режиссером биографической драмы "Оппенгеймер" Кристофером Ноланом, который получил сразу две статуэтки "Оскара" – как лучший режиссер и за лучший фильм.

В 2024 году Украина впервые в современной истории получила статуэтку "Оскар". В своей речи Мстислав Чернов сказал, что он, вероятно, будет первым режиссером на этой сцене, который скажет, что не хотел бы делать этот фильм, напомнив об ужасных событиях о которых повествует картина.

Выступление Мстислава Чернова

"Я хотел бы поменять это на то, чтобы Россия не нападала на наши города. Я отдал бы это, чтобы Россия не убивала десятки тысяч украинцев, чтобы они освободили всех пленных. Я не могу изменить историю и прошлое, но мы все вместе можем сделать так, чтобы историю исправить, и чтобы правда победила, и чтобы люди из Мариуполя и все, кто отдали жизнь, чтобы их никогда не забыли, потому что кино формирует воспоминания, воспоминания формируют историю. Спасибо всем. Слава Украине!", — сказал Мстислав Чернов.

После речи украинского режиссера все присутствующие кинематографисты в зале аплодировали стоя.

Вся съемочная группа "20 дней в Мариуполе" была на сцене в черном. Но позже выяснилось, что костюм Мстислава, сделанный специально для него украинским брендом, таил в себе тайный смысл. Подкладка пиджака была ярко-голубой, а желтыми буквами на ней было написано "Свобода".

Важная деталь костюма Чернова Фото: Instagram indposhiv_official

Ранее Фокус писал о том, кто в этом году стал лауреатом "Оскара". А также о самом ярком выступлении. Это был номер Райана Гослинга, который так и не получил свою статуэтку за роль второго плана. Она досталась Роберту Дауни-младшему.