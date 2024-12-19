Крістофер Нолан став лицарем (фото)

Британська корона відзначила заслуги режисера у світовому кінематографі.

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54-річний британський і американський кінорежисер, сценарист і продюсер Крістофер Нолан отримав лицарське звання, а його дружина Емма Томас, яка продюсувала його фільми, стала дамою. Про це повідомляють на сторінці британської королівської сім'ї в Х. Про те, що це станеться, стало відомо ще в березні.

"Вітаємо всіх, хто отримав почесті на сьогоднішніх церемоніях посвяти, включно з кінорежисером Крістофером Ноланом і кінопродюсеркою Еммою Томас. Пара була відзначена за свій видатний внесок у кінематограф, а їхнє партнерство призвело до створення таких великих блокбастерів, як трилогія "Темний лицар" і "Оппенгеймер", — ідеться в публікації.

У лицарі Нолана особисто посвятив король Великої Британії Чарльз III.

За словами монарха, він подивився "Оппенгеймер", і картина йому дуже сподобалася.

Після церемонії британський режисер зазначив, що було "справді чудово" зустрітися з манархом, додавши, що для нього і його дружини було "дуже особливим" отримати нагороди разом. Нолан також підкреслив, що він радий, що монарх знає про його роботу.

"Було дуже приємно, що він знав про нашу роботу і був у курсі її. І так, він сподівався, що я сприйму це як заохочення робити більше", — сказав він.

Фільм "Оппенгеймер" розповідає про роботу Дж. Роберта Оппенгеймера над надсекретним Мангеттенським проєктом, коли розроблялася і запускалася атомна бомба. Картина, в якій головну роль зіграв Кілліан Мерфі, отримала 13 номінацій на "Оскар" і виборола сім із них, включно з "Найкращим актором" (Кілліан Мерфі), "Найкращим актором другого плану" (Роберт Дауні-молодший), "Найкращим режисером" і "Найкращим фільмом".

"Оппенгеймер" зібрав $976,8 млн по всьому світу за бюджету лише $100 млн, завершивши рік третім найкасовішим фільмом року після "Барбі" і "Супербратів Маріо".

Нолан, в арсеналі якого "Темний лицар: Трилогія", "Початок", "Інтерстеллар" і "Дюнкерк", не витрачав надто багато часу на те, щоб погрітися в променях слави критиків і комерції, як в "Оппенгеймера", і повернувся до роботи над іншим проектом класу А. Після успіху "Оппенгеймера" Крістофер Нолан знову об'єднався з Universal Pictures для іншого проєкту.

Про нову роботу відомо небагато подробиць, окрім того, що Нолан писатиме сценарій і режисеруватиме проєкт, а Емма Томас повернеться як продюсер. До акторського складу увійшли Метт Деймон, який зіграв у фільмах "Інтерстеллар" і "Оппенгеймер", Енн Гетевей з "Інтерстеллар", з якою режисер раніше працював над фільмом "Темний лицар: Відродження легенди", і Роберт Паттінсон, який зіграв у фільмі "Тенет" 2020 року. Том Голланд, Зендая, Люпіта Ніонго і Шарліз Терон також будуть частиною акторського складу.

Прем'єра фільму, назви у якого поки що немає, відбудеться 17 липня 2026 року.

Раніше Фокус писав, що брат Крістофера Нолана виявився найманим вбивцею.