Брат культового режиссера Кристофера Нолана оказался наемным убийцей, – СМИ

Кристофер Нолан предпочитает не комментировать криминальные похождения своего старшего брата. В документах преступник фигурирует под кодовым именем "Оппенгеймер".

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Накануне выхода в мировой прокат 12 полнометражного фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" СМИ наперебой сообщили информацию о том, что название картины гораздо ближе режиссеру, чем можно подумать. Его брат Мэтью Нолан в 2009 году был обвинен в убийстве американского финансиста, а кодовое имя наемного убийцы – Оппенгеймер, сообщает NME.

По информации журналистов, у Кристофера есть два брата. Джонатан, младший брат режиссера, – соавтор сценариев для сериалов "Мир Дикого Запада", "В поле зрения" и "Фаллаут". А вот старший брат, Мэттью, пошел не в кинобизнес, а в криминал.

В 2009 году его арестовали по подозрению в убийстве Роберта Коэна, который работал бухгалтером в Коста-Рике. Как ни страннно, но Нолан избежал экстрадиции в Коста-Рику, поскольку судья решил, что нет достаточных доказательств того, что Нолан – наемный киллер.

В судебных документах попавших в руки журналистов, утверждается, что некий Луис Алонсо Дуглас Мехия осужден за убийство, совершенное в 2005 году, но власти Коста-Рики утверждали, что Нолан был причастен к убийству как "наемный убийца".

"Коста-Рика утверждает, что Мехия связался с обвиняемым [Ноланом] и за неустановленную сумму денег нанял его услуги, а похищение и убийство жертвы они планировали вместе", – говорится в кратком изложении текста дела.

Мэтью Нолан Фото: Из открытых источников

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Нолана представил Коэну в 2005 году как торговца драгоценными камнями миллионер Роберт Бреск. Утверждается, что Нолан действовал под псевдонимом "Мэттью МакКолл Оппенгеймер". Есть предположение, что это было сделано с целью связать его с алмазной семьей Оппенгеймеров.

"Бреска сказал Коэну, что этот человек был мультимиллионером и членом семьи, занимавшейся ювелирным бизнесом", – говорится в документах.

Как уже говорилось выше, Нолана так и не экстрадировали в Коста-Рику. Однако позже он был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения в 2010 году за попытку побега из столичного исправительного центра, где он содержался, пока американский судья рассматривал предполагаемые обвинения Нолана в убийстве.

При обыске у Нолана нашли "бритву, жгут, металлический зажим, чтобы открыть наручники, и 31 фут веревки, сделанной из простыней". Позже он признался в хранении контрабанды в тюрьме и точ, что препятствовал правосудию.

Ранее Фокус писал, что из-за забастовки актеров на премьеру "Оппенгеймера" в Нью-Йорке пришел только Кристофер Нолан.