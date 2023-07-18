Пустая красная дорожка: на премьеру "Оппенгеймера" в Нью-Йорке пришел только Кристофер Нолан

Из-за забастовки актеров премьеру ленты об "отце атомной бомбы" посетил только режиссер и его жена.

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Премьера "Оппенгеймера" в Нью-Йорке продемонстрировала, какими станут красные дорожки в ближайшее время, если актеры не прекратят забастовку. На премьеру пришел только режиссер Кристофер Нолан и компанию ему составила его жена Эмма Томас. Об этом пишет Daily Mail.

Профсоюз актеров SAG-AFTRA и профсоюз сценаристов WGA продолжают забастовку, так что на красной дорожке не было звезд фильма "Оппенгеймер": Киллиана Мерфи, Мэтта Дэймона, Флоренс Пью, Эмили Блант и Роберта Дауни-младшего. И самой красной дорожки, как таковой, тоже не было.

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Вместо этого единственным громким именем, появившимся на премьере в AMC Lincoln Square, был 52-летний режиссер фильма Кристофер Нолан, который позировал вместе со своей женой Эммой Томас.

Кристофер Нолан с супругой Эммой Томас Фото: Getty Images

После того как на прошлой неделе было объявлено о забастовке Universal Pictures объявила об изменениях в премьерах фильма.

"В поддержку продолжающейся забастовки SAG создатели фильма "Оппенгеймер" не будут проводить премьеру в Нью-Йорке, как планировалось изначально, а вместо этого покажут фильм, чтобы отметить съемочную группу и мастеров, которые внесли свой вклад в создание этого знаменательного проекта", — говорится в заявлении Universal Pictures.

На прошлой неделе актеры фильма покинули британскую премьеру фильма после того, как было объявлено о забастовке, и Нолан выразил солидарность с забастовщиками на последующем премьерном показе "Оппенгеймера".

Кристофер сфотографировался у постера фильма, а потом раздал фанатам на улице автографы.

"Оппенгеймер", в котором Киллиан Мерфи играет Дж. Роберта Оппенгеймера, "отца атомной бомбы", получил восторженные отзывы после премьеры в Париже на прошлой неделе. В США фильм выйдет 21 июля.

Трейлер фильма "Оппенгеймер"

Профсоюзы актеров и сценаристов требуют отчислений после показов, повышения заработной платы и гарантий того, что ИИ не отберет у них работу в будущем.

Так что съемки многих фильмов и сериалов останавливаются. Даже те, что снимаются за границей. Уже приостановили съемки фильмов "Дэдпул 3", "Битлджус 2" и "Не говори зла" также столкнутся с переносом.

Пока неясно, продолжатся ли съемки сериала "Дом дракона", которые сейчас проходят в Великобритании.

Повезло и сериалу "Властелин колец: Кольца власти": съемки второго сезона только что закончились.

Забастовка означает, что пресс-конференции, посвященные премьерам летних и осенних фильмов, будут отменены, а вручение премии "Эмми" будет отложено.

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), группа, которая ведет переговоры от имени студий, заявила, что предложила членам профсоюза значительные выгоды.

Они включали самое высокое процентное увеличение минимального уровня заработной платы за 35 лет и "новаторскую" защиту от использования изображений актеров с помощью генеративного ИИ, заявила организация.

Но президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер заявила на прошлой неделе, что сейчас отступать нельзя.

"Это момент истории, момент истины — если мы не выстоим прямо сейчас, у всех нас будут проблемы", — заявила Фрэн Дрешер, звезда сериала "Няня".

Сценаристы уже провели 11 недель, протестуя перед штаб-квартирами таких компаний, как Disney и Netflix, после того, как их требования о повышении оплаты труда и гарантиях использования искусственного интеллекта не были выполнены. И теперь, когда к ним присоединились актеры, съемки будут полностью прекращены.

Напомним, ранее Фокус писал, почему в Голливуде бастуют актеры и сценаристы и как на это реагируют главы киностудий. Генеральный директор Disney Боб Айгер уже заявил, что профсоюзы нереалистичны в своих ожиданиях.