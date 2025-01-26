Непохитна Меган: король Чарльз дав своїй невістці цікаве прізвисько

Воно звучить дивно, але за ним стоїть вельми втішна причина. Річ у тім, що бувши принцом Уельським, Чарльз захоплювався твердістю характеру Меган Маркл і говорив друзям, що не може цим намилуватися.

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Король Чарльз III, ще будучи принцом Уельським, дав Меган Маркл незвичайне прізвисько, яке характеризувало її сильний характер. Британський принц побачив у своїй невістці стійкість, завзятість і вміння зберігати холоднокровність у складних ситуаціях. тому назвав її "вольфрамовою". Про це 26 січня повідомили в Daily Mirror.

Меган Маркл не раз ставала об'єктом обговорень у ЗМІ, але Чарльз, схоже, бачив у ній щось більше. Джерела з палацу повідомили журналістам, що принц побачив у Меган сильний характер, який він вважав важливим для свого сина Гаррі. За словами інсайдера, майбутній король захоплювався, що Меган могла допомогти Гаррі "знайти внутрішній стрижень". Тож таке прізвисько стало виявом поваги до її "незламної природи та яскравості".

Автори публікації пишуть: королівські особи відомі тим, що дають одна одній прізвиська в колі своєї сім'ї, і Меган Маркл не стала винятком. При цьому є відомості, що Чарльз захоплювався тим, як вона справляється з тиском, і вважав, що її твердість додасть сили й "м'якотілому" принцу Гаррі.

"Вона така розумна і така мила. Вона робить Гаррі щасливим. Ми не можемо нею намилуватися", — сказав якось своїм друзям майбутній король.

Однак відтоді, як Меган і Гаррі покинули королівську сім'ю 2020 року, їхнє життя піддається постійній увазі ЗМІ. Нещодавно у статті Vanity Fair, опублікованій під назвою "Усередині великих бізнес-амбіцій принца Гаррі та Меган Маркл", стверджували, що їхні стосунки натрапили на труднощі. У статті йшлося про те, що принц почувається комфортно, коли його дружина виступає в ролі головного годувальника.

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З цього приводу висловилася і королівський аналітик Кінсі Шофілд, яка повідомила, що королівське подружжя почувається засмученим та ураженим через публікацію у Vanity Fair.

"Наскільки я розумію, вони засмучені через це і мені сказали, що зараз у них не все гладко: шоу Меган відкладено, що, як я чула, було ідеєю Netflix. Вона так багато працювала над своїм ребрендингом, і тут з'являється дуже шановне видання, що повторює деякі з найнеприємніших заяв про неї", — розповіла Шофілд.

Раніше Фокус писав, що дружина принца Вільяма стурбована принцом Гаррі, оскільки вона боїться, що Меган Маркл його "відсуне".