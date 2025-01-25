Amazon Prime Безоса зніме документальний фільм про Меланію Трамп зі скандальним режисером

Фільм, зйомки якого почалися ще торік, знімає скандальний режисер Бретт Ратнер, якого в минулому звинувачували в сексуальних домаганнях. І Меланія зупинила свій вибір саме на ньому.

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Перша леді США Меланія Трамп стане героїнею нового документального фільму, знятого Бреттом Ратнером і поширеного Amazon Prime Video мільярдера Джеффа Безоса. Компанія стверджує, що фільм надасть "безпрецедентний погляд за лаштунки" і розповість "по-справжньому унікальну історію". Про це пише Daily Mail.

Зйомки документального фільму вже йдуть повним ходом і розпочалися ще 2024 року.

Фільм є ще одним свідченням того, що засновник Amazon Джефф Безос і Дональд Трамп у чудових стосунках. Мільярдер пожертвував мільйон на фінансування другої інавгурації президента Трампа, а саму церемонію транслювали на Prime Video, що стало окремим пожертвуванням у натуральній формі на суму в ще один мільйон доларів.

Джефф Безос із нареченою Лорен Санчес на інавгурації Трампа Фото: Getty

У минулому Джефф Безос і Дональд Трамп ворогували. Під час свого першого терміну Трамп критикував Amazon і виступав проти політичного висвітлення у Washington Post, яким володіє Безос.

А в грудні 2024 року Безос сказав, що він "оптимістично" налаштований щодо другого терміну Трампа.

Документальний фільм про Меланію Трамп став першим проектом Бретта Ратнера, знятим ним відтоді, як на початку кампанії #MeToo в листопаді 2017 року його звинуватили в сексуальних домаганнях кілька жінок, зокрема актриса Олівія Манн. Ратнер, чий адвокат відкинув звинувачення, зняв серію фільмів "Година пік", "Нестерпні боси", "Люди Ікс: Остання битва" і "Той, хто вижив", за який Леонардо Ді Капріо отримав "Оскар". За словами джерел у Голлівуді, їй, очевидно, подобалося, що індустрія "відкинула" його.

Бретт Ратнер на зйомках фільму Фото: Скриншот

Меланія Трамп, третя дружина Дональда Трампа, була загадковою фігурою відтоді, як її чоловік оголосив, що балотується на виборах 2016 року. Вона прагнула зберегти своє приватне життя, навіть будучи першою леді, зосередившись на вихованні їхнього сина Беррона і просуванні своєї ініціативи "Будь кращим" для підтримки "соціального, емоційного та фізичного здоров'я дітей".

Меланія Трамп і Дональд Трамп Фото: Getty

Але тепер, як каже Кейт Андерсен Брауер, письменниця та історик, що займається питаннями першої леді: "Це буде Меланія 2.0, так само як і Трамп 2.0".

"Вона почуватиметься набагато впевненіше в Білому домі та у своїй ролі", — вважає Кейт.

І ось, поки 78-річний Трамп із розмахом розпочинає свій другий термін, жорсткіша і цілеспрямованіша Меланія розпочинає те, що має вигляд незвичайного повороту на посаді FLOTUS (першої леді США).

Не в останню чергу тому, що вона переїжджає в Білий дім у супроводі знімальної групи, що було б немислимо для будь-якої з її попередниць.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Цікаво, але за права на фільм про Меланію Трамп Amazon Prime виклав приголомшливі 40 мільйонів доларів. За наявними даними, частина цієї суми осяде в кишенях першої леді, оскільки вона є продюсером.

Раніше вона залишалася в Нью-Йорку, поки її син Беррон, якому зараз 18 років, навчався у школі, — доволі яскрава заява щодо її пріоритетів, оскільки навіть Мішель Обама перевезла своїх двох маленьких доньок до Вашингтона в середині навчального року, коли її чоловіка обрали президентом.

Але Меланія наполягала на тому, що освіта Беррона не повинна перериватися, незважаючи на те, що повідомлялося про витрати на перельоти і безпеку в розмірі $125 000 на день. Зараз він навчається в університеті.

Меланія Трамп і Беррон Трамп Фото: Getty Images

Однак її норовливість продовжує проявлятися з великою силою, як Меланія сказала Fox News минулого тижня: "Уперше... я просто відчуваю, що люди, можливо, мене не прийняли. Деякі люди бачать у мені тільки дружину президента, але я стою на своїх власних ногах, незалежна. У мене є свої власні думки".

Нагадаємо, раніше експертка з мови тіла розповіла, що означала поведінка Меланії Трамп під час інавгурації її чоловіка, президента США Дональда Трампа.