Експертка розповіла, як змінилася мова тіла Меланії Трамп та її чоловіка

До другої інавгурації і Дональд Трамп, і його дружина Меланія підійшли зовсім іншими людьми.

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20 січня 2025 року відбулася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. наразі експерти аналізують усе: від зміни місця проведення церемонії до поведінки Ілона Маска та проблем зі звуком під час виконання гімну. Не менше уваги привертає поведінка та взаємодія головних дійових персонажів — Дональда та Меланії Трамп. За словами експертки з мови тіла Інбаал Хонігман, Меланія тримала емоції при собі, а її чоловік дуже сильно змінився порівняно з тим, коли йшов на перший термін. Свою думку вона висловила в бесіді з ресурсом Covers.

Меланія Трамп

На заходах, які супроводжували інавгурацію, дружина політика проявила стоїцизм, а під час церемонії не виявляла жодних емоцій. За словами Хонігман, вибір першою леді головного убору, який повністю приховував її очі та половину обличчя, був усвідомленим.

"Мова тіла Меланії під час інавгурації 2025 року нерухома і нейтральна. Вона сидить нерухомо у своїй модельній позі, вираз її обличчя нейтральний, не привертаючи до себе жодної уваги, дозволяючи всій увазі бути зосередженою на її чоловікові. Для порівняння, Меланія 2017 року виблискувала посмішками і махала руками, демонструючи натовпу більш доброзичливий образ. У неї загалом немає експресивної манери поведінки, і раніше її критикували за те, що її посмішки недовгі, про що вона, мабуть, знала. Меланія на цій інавгурації була захищена від критики, приховуючи вираз обличчя за крислатим капелюхом, тож вона могла зберігати нейтральний вираз без проблем", — пояснила експертка.

Меланія Трамп трималася відсторонено Фото: Getty

Вона також звернула увагу на незграбний поцілунок Меланії та Дональда, коли той не зміг дотягнутися до щоки дружини. Гонігман вважає, що Трамп не знав, як проявити прихильність до дружини, але коли капелюх завадив йому це зробити, ніхто з подружжя не спробував вирішити цю ситуацію, відбувшись повітряними поцілунками.

"Меланія могла б нахилити обличчя, щоб підставити щоку чоловікові. Дональд міг би нахилитися трохи нижче, щоб дотягнутися до щоки дружини. Але ніхто з них цього не зробив. Трамп, можливо, хотів продемонструвати подружнє щастя, привітавши свою дружину поцілунком, коли увійшов, але їхня невпевнена взаємодія зрештою показала, що вони не реагують одне на одного природно", — пояснила вона.

Дональд Трамп

Експерт з мови тіла вважає, що більш життєрадісний Трамп восьмирічної давності давно зник — його замінила людина, налаштована на зміцнення своєї спадщини.

"Під час своєї першої церемонії приведення до присяги Трамп був більш рухливим, усміхненим і штовхався з натовпом. Ми побачили багато руху, грайливості та захоплення. Його жести були широкими і привітними. Трамп 2017 року був самим собою на своїй церемонії. Порівняно з тим днем Трамп більш стриманий, тихий і задумливий. Його рухи дрібні, він ходить впевнено, але не грайливо, і він тримає руки на своїх записах. Це говорить нам про те, що цього разу його намір — бути найкращим президентом, яким він може бути. Він хоче, щоб його сприймали всерйоз", — підкреслила Хонігман.

Дональд Трамп був тихим і задумливим Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що у Меланії Трамп з'явилася суперниця.