У Меланії Трамп з'явилася суперниця: що одягла Уша Венс для своїх перших виходів у світ

Уша Венс, багатодітна мати, голосно заявила про свій стиль, з'явившись на перших публічних заходах перед тим, як стати другою леді США. Як і Меланія Трамп, вона любить дорогі бренди.

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У 54-річної Меланії Трамп, до якої після інавгурації знову буде прикута увага всього світу, з'явилася серйозна конкурентка в плані стилю. Йдеться про 39-річну Ушу Венс, дружину Джея Ді Венса, якого Дональд Трамп призначив віце-президентом. Перший модний вихід перед вступом на посаду другої леді у неї відбувся напередодні інавгурації, коли її чоловік влаштував приватну вечерю для кабінету новообраного президента, пише WWD. Захід відбувся в Національній галереї мистецтв у Вашингтоні,

Дотримуючись дрес-коду для заходу black tie, колишній сенатор США від Огайо вдягнув смокінг, а його дружина, колишня корпоративна юристка, супроводжувала його у виготовленій на замовлення чорній оксамитовій сукні без бретелей від Oscar de la Renta з асиметричними квітковими акцентами й вирізом у формі серця. Уша звела свої прикраси до мінімуму, відмовившись від намиста і вибравши сережки-гвоздики. Вона завершила свій образ елегантною високою зачіскою, яка продемонструвала виріз у формі серця її сукні.

Джей Ді Венс із дружиною Ушей Фото: Getty Images

Уша увійде в історію 20 січня, ставши першою індійською другою леді. Джей Ді та Уша, які познайомилися в Єльській школі права, одружені з 2014 року і виховують трьох дітей: Евана, Вівека і Мірабель.

Хоча подробиці про вбрання Уші в день інавгурації ще не розкриті, як повідомляється, костюми її чоловіка створив Ромуальдо Пелле, 90-річний кравець з Огайо. За даними WTRF 7News, замовлення обраного віцепрезидента на інавгураційні вихідні включало вісім сорочок, шість краваток, чотири костюми, три ремені, два пальта і дві пари рукавичок. Співвласник Кріс Берре розповів виданню, що Джей Ді є постійним клієнтом відтоді, як він уперше зайнявся політикою.

Другий публічний вихід Уші відбувся під час церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському кладовищі. Уша з'явилася на заході в білому елегантному пальті, яке доповнила коричневими чобітьми на підборах і такого ж кольору шкіряними рукавичками.

Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що одягла Меланія Трамп на свій перший публічний вихід, а також чому бренд Oscar de la Renta закликають бойкотувати в соцмережах.