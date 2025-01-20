У Мелании Трамп появилась соперница: что надела Уша Вэнс для своих первых выходов в свет

Уша Вэнс, многодетная мать, громко заявила о своем стиле, появившись на первых публичных мероприятиях перед тем, как стать второй леди США. Как и Мелания Трамп, она любит дорогие бренды.

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У 54-летней Мелании Трамп, к которой после инаугурации снова будет приковано внимание всего мира, появилась серьезная конкурентка в плане стиля. Речь идет о 39-летней Уше Вэнс, жене Джея Ди Вэнса, которого Дональд Трамп назначил вице-президентом. Первый модный выход перед вступлением на должность второй леди у нее состоялся накануне инаугурации, когда ее муж устроил частный ужин для кабинета новоизбранного президента, пишет WWD. Мероприятие прошло в Национальной галерее искусств в Вашингтоне,

Соблюдая дресс-код для мероприятия black tie, бывший сенатор США от Огайо надел смокинг, а его жена, бывший корпоративный юрист, сопровождала его в изготовленном на заказ черном бархатном платье без бретелек от Oscar de la Renta с асимметричными цветочными акцентами и вырезом в форме сердца. Уша свела свои украшения к минимуму, отказавшись от ожерелья и выбрав серьги-гвоздики. Она завершила свой образ элегантной высокой прической, которая продемонстрировала вырез в форме сердца ее платья.

Джей Ди Вэнс с женой Ушей Фото: Getty Images

Уша войдет в историю 20 января, став первой индийской второй леди. Джей Ди и Уша, которые познакомились в Йельской школе права, женаты с 2014 года и воспитывают троих детей: Эвана, Вивека и Мирабель.

Хотя подробности о нарядах Уши в день инаугурации еще не раскрыты, как сообщается, костюмы ее мужа создал Ромуальдо Пелле, 90-летний портной из Огайо. По данным WTRF 7News, заказ избранного вице-президента на инаугурационные выходные включал восемь рубашек, шесть галстуков, четыре костюма, три ремня, два пальто и две пары перчаток. Совладелец Крис Берре рассказал изданию, что Джей Ди является постоянным клиентом с тех пор, как он впервые занялся политикой.

Второй публичный выход Уши состоялся во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Уша появилась на мероприятии в белом элегантном пальто, которое дополнила коричневыми сапогами на каблуке и такого же цвета кожаными перчатками.

Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что надела Мелания Трамп на свой первый публичный выход, а также почему бренд Oscar de la Renta призывают бойкотировать в соцсетях.