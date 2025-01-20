Иванка Трамп появилась в платье Oscar de la Renta: в соцсетях призывают бойкотировать бренд

Кроме Иванки, роскошный наряд от этого дома моды выбрала и жена вице-президента Ди Джей Вэнса, что только усугубило ситуацию.

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Иванка Трамп и будущая вторая леди Уша Вэнс появились в платьях от Oscar de la Renta на предынагурационных мероприятиях на минувших выходных. И теперь противники Дональда Трампа призывают к бойкоту модного дома, который ранее одевал первую леди Хиллари Клинтон. Об этом пишет Daily Mail.

Иванка Трамп появилась на мероприятии в Национальном строительном музее в Вашингтоне, округ Колумбия, в роскошном, сшитом на заказ платье в стиле ампир с открытыми плечами с цветочной вышивкой и серебряным палантином.

Иванка Трамп и ее платье раздора Фото: instagram @ivankatrump Иванка Трамп и Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Также на вечере присутствовали Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес.

Уша, жена избранного вице-президента Ди Джей Вэнса, подлила масла в огонь, выбрав роскошное платье Oscar de la Renta для ужина вице-президента в субботу.

Фотография Уши в бархатном платье цвета "нуар" с асимметричными цветочными акцентами и вырезом сердечком запустила в соцсети X призывы бойкотировать Oscar de la Renta.

Ди Джей Вэнс и его жена Уша Фото: Getty Images

"Прощай, Оскар де ла Рента. Я знаю, что тебя не отменят, но для меня тебя больше нет, потому что у тебя нет никаких чертовых моральных принципов", — написал один из пользователей. А некая фанатка Тейлор Свифт написала, что надеется, что певица, которая в сентябре поддержала вице-президента Камалу Харрис, перестанет носить Oscar de la Renta, который очень популярен среди селебрити.

Компания Oscar de la Renta, носящая то же имя, что и покойный доминиканский модельер, основавший компанию, имеет долгую историю создания одежды для первых леди. Оскар скончался в 2014 году, но он стал популярен, когда создавал наряды для Джеки Кеннеди, которая славилась своим безупречным вкусом. Он также делал наряды для Хиллари Клинтон, Лоры Буш и Нэнси Рейган.

Но теперь модный дом обвиняют в "поддержке фашизма".

"Фашизм — но сделайте его модным", — гласил один из самых популярных комментариев под постом.

"Как и во времена подъема нацистов, крупные бренды снова поддерживают зло во имя большей прибыли… Лизать сапоги – это неуместно", — написал другой.

Иванка Трамп и Илон Маск Фото: Getty Images

На приеме в воскресение, Дональд Трамп выступил с трибуны и рассказал, чем будет заниматься на посту президента. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена, назвав его единственный срок пребывания у власти провальным.

Трамп также сообщил, что в понедельник, 20 января, он подпишет около "почти 100" указов.

"Мы не будем терять ни минуты, выполняя свои обещания народу", — сказал он. По словам Трампа, эти действия будут направлены на укрепление безопасности границ США, сокращение расходов на энергоносители, снижение стоимости жизни и ликвидацию программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве.

Фокус писал о том, как пройдет инаугурация Дональда Трампа. Церемонию перенесли с фасада здания Капитолия США внутрь Ротонды Капитолия, а парад на Пенсильвания-авеню — в Capital One Arena. Трамп сначала принесет присягу и выступит с инаугурационной речью, а вступит в должность около 12:00 по времени в Вашингтоне (19:00 — по Киеву).