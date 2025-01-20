Іванка Трамп з'явилася в сукні Oscar de la Renta: у соцмережах закликають бойкотувати бренд

Крім Іванки, розкішне вбрання від цього будинку моди обрала і дружина віце-президента Ді Джей Венса, що тільки погіршило ситуацію.

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Іванка Трамп і майбутня друга леді Уша Венс з'явилися в сукнях від Oscar de la Renta на передінавгураційних заходах минулих вихідних. І тепер противники Дональда Трампа закликають до бойкоту модного дому, який раніше одягав першу леді Гілларі Клінтон. Про це пише Daily Mail.

Іванка Трамп з'явилася на заході в Національному будівельному музеї у Вашингтоні, округ Колумбія, в розкішній, пошитій на замовлення сукні в стилі ампір з відкритими плечима, з квітковою вишивкою і срібним палантином.

Іванка Трамп та її сукня розбрату Фото: instagram @ivankatrump Іванка Трамп і Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Також на вечорі були присутні Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес.

Уша, дружина обраного віце-президента Ді Джей Венса, підлила олії у вогонь, вибравши розкішну сукню Oscar de la Renta для вечері віце-президента в суботу.

Фотографія Уші в оксамитовій сукні кольору "нуар" з асиметричними квітковими акцентами і вирізом сердечком запустила в соцмережі X заклики бойкотувати Oscar de la Renta.

Ді Джей Венс і його дружина Уша Фото: Getty Images

"Прощавай, Оскар де ла Рента. Я знаю, що тебе не скасують, але для мене тебе більше немає, тому що в тебе немає ніяких чортових моральних принципів", — написав один із користувачів. А якась фанатка Тейлор Свіфт написала, що сподівається, що співачка, яка у вересні підтримала віцепрезидентку Камалу Гарріс, перестане носити Oscar de la Renta, який дуже популярний серед селебріті.

Компанія Oscar de la Renta, що носить те саме ім'я, що й покійний домініканський модельєр, який заснував компанію, має довгу історію створення одягу для перших леді. Оскар помер 2014 року, але він став популярним, коли створював вбрання для Джекі Кеннеді, яка славилася своїм бездоганним смаком. Він також робив вбрання для Гілларі Клінтон, Лори Буш і Ненсі Рейган.

Але тепер модний дім звинувачують у "підтримці фашизму".

"Фашизм — але зробіть його модним", — свідчив один із найпопулярніших коментарів під постом.

"Як і за часів піднесення нацистів, великі бренди знову підтримують зло в ім'я більшого прибутку... Лизати чоботи — це недоречно", — написав інший.

Іванка Трамп та Ілон Маск Фото: Getty Images

На прийомі в неділю, Дональд Трамп виступив з трибуни і розповів, чим займатиметься на посаді президента. Він розкритикував адміністрацію Джо Байдена, назвавши його єдиний термін перебування при владі провальним.

Трамп також повідомив, що в понеділок, 20 січня, він підпише близько "майже 100" указів.

"Ми не будемо втрачати ні хвилини, виконуючи свої обіцянки народу", — сказав він. За словами Трампа, ці дії будуть спрямовані на зміцнення безпеки кордонів США, скорочення витрат на енергоносії, зниження вартості життя і ліквідацію програм різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) у федеральному уряді.

Фокус писав про те, як пройде інавгурація Дональда Трампа. Церемонію перенесли з фасаду будівлі Капітолію США всередину Ротонди Капітолію, а парад на Пенсільванія-авеню — у Capital One Arena. Трамп спочатку складе присягу і виступить з інавгураційною промовою, а вступить на посаду близько 12:00 за часом у Вашингтоні (19:00 — за Києвом).