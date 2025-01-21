Эксперт рассказала, как изменился язык тела Мелании Трамп и ее мужа

Ко второй инаугурации и Дональд Трамп, и его жена Мелания подошлисовершенно другими людьми.

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20 января 2025 года состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. сейчас эксперты анализируют все: от изменения места проведения церемонии до поведения Илона Маска и проблем со звуком во время исполнения гимна. Не меньше внимания привлекает поведение и взаимодействие главных действующих персонажей – Дональда и Мелании Трамп. По словам эксперта по языку тела Инбаал Хонигман, Мелания держала эмоции при себе, а ее муж очень сильно изменился по сравнению с тем, когда шел на первый срок. Свое мнение она выразила в беседе с ресурсом Covers.

Мелания Трамп

На мероприятиях, которые сопровождали инаугурацию, супруга политика проявила стоицизм, а во время церемонии не проявляла никаких эмоций. По словам Хонигман, выбор первой леди головного убора, который полностью скрывал ее глаза и половину лица, был осознанным.

"Язык тела Мелании во время инаугурации 2025 года неподвижен и нейтрален. Она сидит неподвижно в своей модельной позе, выражение ее лица нейтрально, не привлекая к себе никакого внимания, позволяя всему вниманию быть сосредоточенным на ее муже. Для сравнения, Мелания 2017 года сверкала улыбками и махала руками, демонстрируя толпе более дружелюбный образ. У нее в целом нет экспрессивной манеры поведения, и ранее ее критиковали за то, что ее улыбки недолгие, о чем она, должно быть, знала. Мелания на этой инаугурации была защищена от критики, скрывая выражение лица за широкополой шляпой, так что она могла сохранять нейтральное выражение без проблем", – объяснила эксперт.

Мелания Трамп держалась отстраненно Фото: Getty

Она также обратила внимание на неловкий поцелуй Мелании и Дональда, когда тот не смог дотянуться до щеки жены. Хонигман считает, что Трамп не знал, как проявить привязанность к жене, но когда шляпа помешала ему это сделать, никто из супругов не попытался разрешить эту ситуацию, отделавшись воздушными поцелуями.

"Мелания могла бы наклонить лицо, чтобы подставить щеку мужу. Дональд мог бы наклониться немного ниже, чтобы дотянуться до щеки жены. Но никто из них этого не сделал. Трамп, возможно, хотел продемонстрировать супружеское счастье, поприветствовав свою жену поцелуем, когда вошел, но их неуверенное взаимодействие в итоге показало, что они не реагируют друг на друга естественно", – объяснила она.

Дональд Трамп

Эксперт по язуку тела считает, что более жизнерадостный Трамп восьмилетней давности давно исчез – его заменил человек, настроенный на укрепление своего наследия.

"Во время своей первой церемонии приведения к присяге Трамп был более подвижным, улыбчивым и толкался с толпой. Мы увидели много движения, игривости и восторга. Его жесты были широкими и приветливыми. Трамп 2017 года был самим собой на своей церемонии. По сравнению с тем днем ​​Трамп более сдержан, тих и задумчив. Его движения мелкие, он ходит уверенно, но не игриво, и он держит руки на своих записях. Это говорит нам о том, что на этот раз его намерение – быть лучшим президентом, каким он может быть. Он хочет, чтобы его воспринимали всерьез", – подчеркнула Хонигман.

Дональд Трамп был тихим и задумчивым Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что у Мелании Трамп появилась соперница.