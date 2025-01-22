"Її ігнорували": експертка розповіла, чому наречена Безоса виглядала відчуженою на інавгурації

Лорен Санчес сиділа між своїм нареченим Джеффом Безосом і Марком Цукербергом. Чоловіки захоплено про щось перемовлялися, і наречена мільярдера почувалася не в своїй тарілці.

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55-річна Лорен Санчес, екс-журналістка і наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, яка разом із нареченим була присутня на інавгурації Дональда Трампа в Капітолії, відчувала себе найбільш ігнорованою людиною. Вона була в оточенні найвпливовіших людей країни, включно з Марком Цукербергом і його дружиною Прісциллою Чан, але "поза обличчям уперед" колишньої ведучої новин ізолювала її, каже експертка з мови тіла Джуді Джеймс у бесіді з FEMAIL.

Лорен немов загубилася між Безосом і Цукербергом, які були занурені у свої власні розмови. Саме тоді Санчес, "здавалося, глянула на Прісциллу, перш ніж повернутися обличчям до глядачів, струснувши головою і надувшись, що могло означати виклик", — зазначила Джуді.

Лорен Санчес зі своїм нареченим Джеффом Безосом Фото: Getty

"Він чемно повернувся, щоб подивитися на неї. Але коли він зрозумів, що вона просто хотіла вказати на стелю, поблажливо посміхнувся і повернувся до розмови, залишивши Лорен, яка стискала його руку, але виключену з обох розмов", — пояснює експертка взаємодію між Лорен і Джеффом.

Джеймс додає, що наречена мільярдера привернула увагу своїм вбранням, яке складно назвати доречним, і "часто поверталася на сходах по дорозі, начебто намагаючись зловити камери".

"Вона стояла на балконі, дивлячись уперед, поки всі навколо неї були зайняті якимись збудженими, технічними розмовами", — продовжила експертка, хоча й мала вигляд "ізольованої" від своєї групи.

Коли Лорен і Джефф прибули в Ротонду Капітолію США у Вашингтоні, вона була одягнена в довге біле мохерове пальто, застебнуте на ґудзики. Увійшовши всередину, Санчес зняла його, і під ним був білий брючний костюм, у декольте якого виднівся мереживний бюстгальтер.

Образ Санчес уже став приводом для жартів після того, як Марка Цукерберга помітили таким, що поглядає на її декольте. Крім того, через своє вбрання Лорен очолила списки найбільш недоречно вбраних гостей інавгурації.

Раніше Фокус писав, що Джефф Безос спростував чутки про весілля з Лорен за $600 мільйонів, яке нібито мало відбутися на різдвяні вихідні в 2024 році.